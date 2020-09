Ojo, las imágenes ya han dado la vuelta al mundo. En tiempo de pandemia, videos virales como el de a continuación se han convertido en los favoritos de las audiencias, pues qué mejor que afrontar la aparición del coronavirus con una sonrisa, aunque esta dure apenas unos minutos. ¿Eres fanático de los clip de animales? Intenta no conmoverte. Mira las imágenes cuantas veces se te den las ganas.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, el viral del momento es protagonizado por un pequeño perro que espera paciente por la llegada de su dueño a casa. Sin embargo, lo divertido recién viene cuando el can ve asomar a su amo y se oculta tras una pared con el fin de asustarlo. No cabe dudas de que este poodle es un amante de las sorpresas.

Tras observar a su dueño pasar por su costado, el perro no dudó en pegar un salto frente a él con el fin de asustarlo lo más posible aunque su plan salió del todo bien. Y es que el hombre ni se inmutó. Por otro lado, cabe mencionar que todo esto quedó registrado por uno de los familiares del joven. Derrotado, la reacción del perrito lo dice todo.

Perro intentó asustar a su dueño y su reacción es viral en todo el mundo. (Foto: Facebook/Captura)

El video fue compartido por un usuario en redes, donde ya suma miles de ‘me gusta’. Como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número de reproducciones y ni que decir de los comentarios. En países como México, Estados Unidos o España, por ejemplo, este clip de apenas unos segundos se ha vuelto el favorito de los usuarios.

Entre las reacciones más destacadas del video en Facebook, llamó la atención la sorpresa de muchos cibernautas la ver las imágenes. Asimismo, otros no pudieron evitar las risas por la curiosa actitud del can. No cabe duda de que este perrito hoy se ganó miles de fans, y una prueba de ello ha sido el apoyo que ha recibido el clip.

