Se dice que tanto perros como gatos son los reyes indiscutidos de las redes sociales. Basta con navegar unos cuantos minutos por Facebook, Instagram o Tik Tok para toparse con videos protagonizados por estos pequeños peludos que, en algunas ocasiones, logran hacerse con miles de fans.

Prueba de ello, el momento que un minino y tres canes debía posar para una cámara, en una escena que no tardó en causar furor en Internet por un particular detalle: el gato se negó a salir en la foto.

Según se puede ver en la filmación, el único felino del grupo miraba distraído hacia otro y, por lo visto, no tenía intención alguna en salir en la postal. Fue entonces que uno de los perros fue hasta donde estaba el gato y lo tomó de la nuca para llevarlo al centro. Incluso puso su pata sobre su lomo para que no se fuera a otro lado y su amo pueda capturar el momento.

El video, publicado en redes sociales, se ha vuelto viral y ha desatado toda clase de reacciones entre los usuarios. “Ese gato no quiso salir porque era el único que no tenía traje”, bromeó un internauta. “El perro: ‘ándale, no me vistieron así para que hagas tus tonterías“, o “esa soy yo huyendo de las fotos familiares”, escribieron otros.

