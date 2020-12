Se volvió viral en las redes sociales el momento en que un zorro decide quitarle su comida a u águila, sin tener idea de que el precio a pagar por ello iba a ser demasiado caro. El registro, publicado en Facebook, superó en algunos días las 7 millones de reproducciones en la mencionada plataforma.

Todo empieza cuando el cánido se encuentra con la caza del ave. Según parece, creyó que esta había sido abandonada en lo alto de un árbol, por lo que decidió intentar llevársela; sin embargo, en cuestión de segundos apareció el águila, quien llegó al lugar a toda velocidad dispuesto a proteger su alimento, pero se retiró poco después al ver que el zorro prefirió alejarse.

Al ver que el ave se había ido, el cánido intentó llevarse nuevamente la caza y cumplió su objetivo; no obstante, no se dio cuenta de que el águila se encontraba cerca y que estaba dispuesto a luchar por el alimento. El video compartido en Facebook demuestra que, poco después de llevarse la presa, el ave atacó con todo al zorro y consiguió cargarlo varios metros sobre el suelo, pero no pudo con los constantes movimientos del cánido y terminó soltándolo. El zorro terminó escapando, aunque seguramente bastante asustado por el enfrentamiento.

En otro clip que forma parte del mismo video de Facebook, se puede ver el momento en que un águila consigue tomar del cuello a un zorro, hasta estrangularlo y acabar con su vida.

