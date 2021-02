Si fuiste capo en el curso de Anatomía, esta imagen no será complicada. Si no lo fuiste, al menos conoces tu cuerpo. Si ninguno ni lo otro, déjate llevar por la intuición. Quizás, así sea mejor. Mira la imagen y responde: ¿qué parte de tu cuerpo, según la imagen, crees que es más importante? Lee las respuestas.

Ojo, la imagen te puede confundir, seguramente. Y es que aparecen el esqueleto como representación de que la parte más importante es la ósea; también está la musculatura, la parte sanguínea/circulatoria partiendo del corazón, la parte nerviosa partiendo del cerebro, o la digestiva.

La prueba de personalidad te hará pensar acerca de ti. Hay aspectos que ignoramos siempre, pero la presente imagen nos presenta distintos puntos importantes de nuestro cuerpo. El desafío es elegir solamente uno, el que crees que es más importante, aunque sea mínimamente que los demás, para enterarte sobre qué cambio tendrás que hacer en tu vida este 2021.

Esqueleto

Este momento de tu vida pide a gritos estabilidad. Tienes que concentrarte en lo que te puede sostener. Eres una persona que para sentirse seguro o protegido, se apega demasiado a las reglas. La espontaneidad es una característica que no puedes perder de vista, y ten en cuenta que en la vida pueden surgir algunas circunstancias imprevistas.

Músculos

Si los músculos te llamaron la atención, significa que necesitas sentirte fuerte para estar bien. Te caracterizas por tu personalidad fuerte y trabajaste duro para conseguir todo lo que hoy tienes. Consideras que no hay compromiso si no se tiene poder, pero es necesario que hagas espacio para tus sentimientos y emociones. Si dejaste de lado algunas de las cosas más importantes de la vida, como el amor, la amistad, y la familia, no desistas y encuentra la oportunidad de reincorporarlas a tu vida.

Sistema circulatorio

Si esta fue la opción que se robó tu atención, quiere decir que eres una persona muy sentimental. Para ti, el amor y la pasión son lo más importante en la vida, y son los valores que guían tu accionar.

Sistema nervioso

La racionalidad es lo primordial. Se te puede describir como una persona inteligente, que aprende rápido y que tiene una gran capacidad de progreso. Esto no quita que a veces puedas encarar las situaciones con pesimismo. Necesitas cambiar tus pensamientos.

Sistema digestivo

Si elegiste el aparato digestivo es porque eres una persona que se cuida mucho. Te gusta disfrutar de los placeres de la vida y jamás dejas de lado la salud ni el bienestar. El problema es que, a veces, por anteponer tanto ese propio bienestar, empiezas a ser un tanto egoísta y te concentras demasiado en ti mismo. Para enderezar tu vida, te recomendamos escuchar un poco más a los demás y aprender que todos pueden enseñarte algo.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

