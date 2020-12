La historia de este ejemplar profesor ha conmovido las redes sociales en las últimas horas. Dicen que las historias de Navidad son, en su mayoría, de finales felices, pero esta conlleva todos los ingredientes en un año que ha sido por demás fuera de lo común.

La vocación de un profesor lo lleva a sobrellevar muchos andares en su vida profesional, pero la gran mayoría de ellos lo hacen con el mayor ánimo y deseo de entregarles lo mejor de sí a sus alumnos, con el fin de que les ayude en su crecimiento personal y en formar mejores personas a lo largo de la vida.

Es quizás ese último fin el que llevó a este profesor de nombre Alejandro Navarro, residente en Del Río, Texas (Estados Unidos) y nacido en Ciudad Acuña, Coahuila, México, quien protagoniza esta historia que ha tocado todas las fibras de los usuarios de las redes sociales y medios tradicionales.

Profesor calificó exámenes en su último aliento y muere pocas horas después. (Virales)

“Este es mi papá Alejandro Navarro, el día antes de que falleciera, preocupado por finalizar las notas para los informes de progreso. Sabía que iba a urgencias así que empacó su portátil y cargador para poder entrar en ellos. Los profesores dedican tantas horas extras, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los profesores se preocupan por cumplir sus funciones”, dedicó el mensaje Sandra Venegas, la hija del profesor y quien posteó la foto en Facebook.

Sandra comentó, además, que su padre no falleció producto del COVID-19, virus que aqueja al mundo y se ha llevado muchas vidas. Todo se debería a su corazón. “Los médicos venían a verlo. Estaban haciendo pruebas, le decían que necesitaba decidir lo que quería en el caso de que su corazón se detuviera: RCP e intubación o para ir en paz”.

Su dedicación y amor a la profesión lo llevó a estar hasta sus últimos esfuerzos a no dejar un solo pendiente en su trabajo, algo que lo identificó a lo largo de su carrera, comenta su hija, a quien le hubiera gustado pasar más tiempo con su padre, comentó.

“La última vez que lo vi fue el lunes y pasó las dos horas que estuve en su casa trabajando. Ojalá hubiera cerrado su portátil y disfrutado de pasar tiempo con él. Maestros, gracias. Si estás casado con uno, ayúdales a establecer límites, si eres la hija / hijo de uno, no dejes que trabajen una vez que estén en casa. Sé amable con tus maestros. Profesores, no normalicemos el trabajo después de horas, no normalicemos quedarse en el trabajo hasta tarde. Eres reemplazable en el trabajo. No eres reemplazable en casa”, concluyó su hija.

