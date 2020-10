Lamentable pérdida. Promovedor del deporte y de la vida saludable, el influencer Dmitriy Stuzhuk dejó de existir hace dos días a causa del coronavirus. El ucraniano había dado que hablar semanas atrás por negar la existencia del SARS-CoV-2, y el pasado 16 de octubre fue esta misma enfermedad la que le arrebataría la vida tras una serie de complicaciones.

A los 33 años, Dmitriy Stuzhuk se contagió de este temible virus durante un viaje que realizó a Turquía, sin imaginar las consecuencias del mismo. Tras dar positivo, el influencer publicó un mensaje en su cuenta de Instagram días antes de morir reconociendo públicamente que se había equivocado al subestimar la existencia del coronavirus.

“Como todos saben por las historias de Instagram, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez tuve entusiasmo al menos de escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había COVID, hasta que me enfermé”, escribió Stuzhuk, quien además era padre de tres hijos.

Sofia Stuzhuk, su exesposa, fue la encargada de confirmar la noticia en su cuenta de Instagram. La también influencer reveló además que Dmitriy sufría de otras complicaciones y que la enfermedad le comenzó a afectar el corazón, algo que lo dejó en estado grave. Stuzhuk tenía problemas cardiovasculares, lo que acabó desencadenando su muerte.

En un extenso y conmovedor mensaje, Sofia se mostró agradecida con el padre de sus hijos por todo lo vivido pese a que reconoció que su relación de pareja no fue la mejor: “Sí, no tuvimos una buena relación. Sí, hubo muchos problemas. Pero esta relación nos dio mucho. Estuviste allí en el dolor y en la alegría. Te estaré agradecida por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos”.

“Gracias por todo, mi persona importante, mi maestro principal, mi guía, el padre de mis hijos. Eres nuestro ángel de la guarda y tu amor siempre protegerá a nuestros ángeles”, sentenció. Dmitriy Stuzhuk pasó unos días internado a su arriba de Turquía pero, por una cuestión de comodidad, quiso ir a su casa a seguir con su tratamiento, algo que los médicos avalaron.

Así, pese a que parecía estar recuperándose, a poco de haber vuelto a su hogar, Dmitriy dejó de existir. “He decidido que será más conveniente para mí estar en casa, donde tengo todas las condiciones para un tratamiento normal. Al final, siempre puedo acudir a los servicios adecuados. Mi estado es estable”, escribió el ucraniano por aquel entonces.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Pareja es viral tras realizar salto mortal a gran altura en una piscina. (TikTok)