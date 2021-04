Un nuevo reto viral ha llegado a Facebook para desafiar tus habilidades visuales y mentales. A raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), la comunidad de la plataforma viene compartiendo este tipo de pruebas para entretenerse en estos tiempos de confinamiento. ¿Estás listo? Pues vamos.

Los cibernautas buscan nuevos desafíos para poder entretenerse, por lo que nuevos retos virales vienen apareciendo diariamente en diferentes redes sociales como Facebook y Twitter. Asimismo, estos tienen como finalidad ejercitar las habilidades visuales y mentales de las personas. Para superar este nuevo reto viral solo deberás ubicar a las 7 sirenas ocultas en la imagen. Solo 1 de cada 5 personas ha podido resolverlo.

Presta mucha atención a la ilustración animada donde se puede apreciar un mar con ballenas. Eso sí, como todo reto viral, existirán elementos que buscarán alejarte de la ubicación de tus objetivos. En total, son 7 sirenas que se encuentran en la imagen, las cuales deberás encontrarlas en tan solo 30 segundos.

Imagen del reto

Ubica a las siete sirenas ocultas en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: W Radio)

¿Aún no logras ubicar a las siete sirenas? Sabemos que este reto es complicado, por lo que hemos decidido darte 20 segundos más para dar con los 7 objetivos. Eso sí, en caso no puedas cumplirlo, no te desanimes y averiguar los lugares donde estas se encuentran líneas más abajo.

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es que quizás no pudiste encontrar a las siete sirenas, pero si lograste dar con los objetivos, te felicitamos. En Depor nuestra misión es poder entretener a los lectores, por lo que revelaremos los lugares exactos donde se encuentran estas criaturas marinas. Atento con la imagen que pondremos a continuación.

Estas son las ubicaciones de las siete sirenas en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: W Radio)

La popularidad de estos retos virales se deben a que estimulan las habilidades visuales y mentales de las personas después de lograrlo. Ahora, que ya saben qué hay detrás de estos retos, te invitamos a poder seguir probándote con los desafíos que publicamos diariamente en nuestra web.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

