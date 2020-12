Estos retos ayudaron no solo a entretenerse, sino a entrenar la mente y la visión de millones, pero no todo fue felicidad. Si hablamos del 2020, podemos hacer una larga lista de todo lo que ha pasado. Este reto está dando la hora en redes sociales. No obstante, dentro de las pocas cosas buenas que tuvimos, algunas de ellas dentro del plano digital fue la de resolver desafíos visuales.

Dentro de esta gama de retos que se volvieron virales en su momento, existe uno que sigue complicando a millones de usuarios en las redes sociales y que no da tregua, tan es así que solo pocos lo han podido lograr, a pesar del tiempo que ya pasó desde su aparición.

¿De qué se trata este trend en redes? Mira con atención la imagen que te mostraremos a continuación y resuelve: ¿dónde está el Pikachu diferente en la imagen? Si puedes lograr resolverlo, tienes solo 20 segundos. Ojo, esto pondrá a prueba tu visión y no es cosa de juego.

Imagen viral

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, dinos sobre el Pikachu diferente, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlo, más abajo te mostramos la solución.

Halla al Pikachu diferente a los demás en solo 20 segundos de este reto viral. (Difusión)

En Depor , muchos de los desafíos visuales -o retos que se viralizan rápidamente- que te traemos son la sensación del momento tanto en redes sociales como otro tipos de medios para afrontar estos días previos al término del 2020 y que avizoran el final -no sabemos si próximo- de una pandemia.

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución del viral

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral. Si miras detenidamente la imagen, el Pikachu que estabas buscando se ubica en la parte inferior derecha de la imagen. Sin duda, este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

Para mayor información al respecto, te pedimos que revises nuestra galería, ahí podrás dar con esa solución que quizás no tenías en consideración y ahora te está dando un dolor de cabeza que no pretendías.

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

