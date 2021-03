Si hay algo con los que millones de usuarios en Latinoamérica y España se han entretenido en estos tiempos de pandemia por el COVID-19, esos son los desafíos virales. Muchos retos colaboraron con entretener a muchos internautas para sobrellevar esta crisis y aquí te traemos un ejemplar divertidos. ¿Estás preparado para encontrar al gato? Ojo, te recomendamos acomodarte las gafas o usar lupa, que no será tan sencillo.

Conocemos ya de sobra que este tipo de juegos son sinónimo de distracción, pero de desafíos para tentar hacer trabajar la mente a full y desarrollar nuestro lado cognitivo. Pero claro, si queremos que esto sea aún más difícil, pongámosle un tiempo límite: cuentas con apenas 15 segundos desde que comienzas a ver la fotografía y no hagas trampas.

Por si acaso, te pedimos que no bajes más de lo acordado -es decir, tras revisar la gráfica principal del desafío- porque después de algunas líneas más se encuentra la respuesta a este reto visual. ¿Por qué hacemos esto o somos tan exigente? Porque queremos que trates de encontrarlo por tu propia cuenta, para que así sobrepases tus propias limitaciones.

IMAGEN COMPLETA

Ahora sí, dejemos el exceso de texto en la nota y vayamos a lo que nos importa o lo que nos trajo hasta aquí. Revisa la fotografía del salón y busca, entre lo más profundo de los compartimentos, ese gato escondido. Ojo, podemos darte una ayuda para que no se te haga difícil. El minino no es nada ‘oscuro’. Recuerda el límite de tu tiempo.

Busca dónde está escondido el gato imperceptible en el viral del salón de la casa. (Difusión)

En países como Estados Unidos, México o España, este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Y es que este tipo de retos generan complicaciones por las formas y figuras que se complementan para hacerlo aún más difícil.

Solución del reto

¿Requieres más pistas o es suficiente con lo que te brindamos líneas atrás? ¿Te tomaste los 15 segundos o necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Aquí se halla escondido el gato imperceptible en el viral del salón de la casa. (Difusión)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

