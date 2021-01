Cuando la realidad supera la ficción, videos como este Lamborghini en TikTok causan todo tipo de reacciones entre millones de internautas que quedan extasiados por lo que se encuentran presenciando, al punto de convertirlos en tendencia en diferentes países. No pierdas un segundo más en estos tiempos de pandemia. ¿No lo has visto aún? La maniobra de este conductor del auto deportivo ha dejado sin palabras a muchos, y a otros tantos al borde de la fascinación en un viral de locura. Si tienes un ‘Lambo’, no hacer esta maniobra en casa.

En México, Estados Unidos o España, por ejemplo, este video de apenas unos segundos ha generado miles de reacciones por la espectacular maniobra que realiza el conductor. Seguido muy de cerca por un auto de policía, este Lamborghini no tiene otra mejor idea que estacionarse dando un brutal giro casi sin espacio para el mismo.

Como si fuera sacada de una de las películas de ‘Rápidos y Furiosos’, un auto Lamborghini se estacionó de forma rápida entre dos carros en una estrecha calle para así eludir a la policía que lo perseguía. Las imágenes sorprendieron a miles de cibernautas en Internet pues esta maniobra pudo costarle la vida al conductor. Simplemente increíble.

El video fue compartido por el canal ‘NTWRK’ en TikTok, donde ya suma alrededor de casi 10 mil ‘me gusta’. Como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número de reproducciones, y tiene más de cien comentarios. Por otro lado, el sonido que acompaña a las imágenes es el de una alarma, siempre preciso para este tipo virales.

Tal y como se puede apreciar en el video que te mostramos en la nota, el auto consiguió estacionarse en fila luego de frenar rápidamente y girar el timón. La maniobra no tiene marguen de error, pues pudo haber chocado contra los otros dos autos que compartían el espacio.

