Este bebé mapache ha tenido la peor de las suertes. Una foto en Facebook se ha hecho viral por la tierna expresión de un mapache al ser encontrado por unos bomberos que hacían su recorrido matutino sin esperar el viral suceso.

Como se sabe, los mapaches son criaturas nocturnas, pequeños animales que se escabullen en la noche para encontrar alimento y en el día se esconden para descansar antes de volver a cumplir su ciclo nuevamente.

Lastimosamente, ellos no son especialmente reconocidos por su inteligencia, por lo que cada día suelen encontrarse algunos de estos ejemplares en situaciones muy incómodas, como este tierno bebé mapache que se atoró en una alcantarilla:

Gracias a la ayuda de algunos bomberos en Michigan, este pequeño bebé fue rescatado después de que el Local 1737 de Bomberos de Harrison Township lo encontrara con su cabeza metida en una de las tapas de las alcantarillas.

El equipo se dirigió a Facebook el martes para transmitir la heroica historia junto con una foto del animal antes de que los bomberos comenzaran a trabajar para liberarlo, un proceso que tomó su tiempo para no hacerle daño.

“Un buen trabajo está en orden para el pelotón 1 hoy después de rescatar a esta cría de mapache”, se lee en la publicación de Facebook. Las autoridades dijeron que la tripulación utilizó varias herramientas para liberar al animal.

Los mapaches suelen ser muy tranquilos, pero pueden ser feroces si los intentan lastimar (Foto referencial - Pexels)

El teniente Brian Lorkowski del Departamento de Bomberos del municipio de Harrison le dijo a MLive que no querían usar una sierra porque no querían lastimar al animal. En cambio, intentaron usar jabón para platos, pero no funcionó.

Finalmente, un vecino trajo aceite de cocina, que pareció funcionar. Una vez liberado, el animal fue llevado al Control de Animales del Condado de Macomb para que lo revisaran en busca de lesiones, pero resultó ileso y poco después fue liberado nuevamente.

