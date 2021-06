Si eres de las personas que ingresan constantemente a Facebook y otras redes sociales, es muy probable que te hayas dado cuenta que hay una gran cantidad de desafíos. Se han creado para todos los gustos, pero los que más llaman la atención son aquellos que ponen a prueba la visión de uno. Aquí te presentamos un reto viral que consiste en encontrar los obreros que son diferentes al resto en una imagen.

Antes de participar, creemos necesario informarte que el desafío es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web. Si bien no tiene mucho tiempo circulando en Internet, ya es de los más comentados en México, Estados Unidos y España.

Ubicar a los obreros que son distintos al resto no es una tarea fácil de hacer. Si no prestas atención a los detalles, no los encontrarás. Así que relájate y observa detenidamente la ilustración. Estamos seguros que te divertirás buscándolos.

Imagen del reto viral

Tienes que hallar los obreros que son distintos al resto en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Como ya lo indicamos en el párrafo anterior, el reto viral es complicado de superar. Es por esa razón que informamos a todas las personas que no pudieron cantar victoria que aquí abajo podrán saber la ubicación de los obreros diferentes al resto en la imagen.

Aquí están los obreros diferentes al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

