En los últimos días, miles de usuarios de Instagram han caído cautivados por la belleza de una foca albina. Este raro ejemplar fue visto en la isla Tiuleni, la cual se encuentra ubicada en la parte suroeste del mar de Ojotsk, en Rusia .

Las imágenes fueron obtenidas por el biólogo marino Vladimir Burkanov, cuya cuenta de Instagram es seguida por más de 3.600 internautas. En dicha plataforma, él ha hecho un centenar de publicaciones.

El video del post que motiva el artículo ya ha sido reproducido en más de 2.000 ocasiones y posee decenas de comentarios. Varios internautas se han mostrado fascinados por este extraño animal.

Cabe señalar que muchos científicos continuamente han expresado su preocupación por estos seres ya que, de no ser sacados de su grupo y colocados en ambientes controlados, pueden terminar aislados o asesinados por otras focas.

Pero no te entristezcas. Todo indica que el amiguito del video de Instagram va a escapar de ese tipo de problemas. “Es muy activa. Eso significa que la madre la amamantó mucho (...) El resto de focas no le hace mucho caso, no la muerden ni la persiguen”, ha manifestado Burkanov.

