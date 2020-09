¿Alguna vez has querido jugarle una broma a tu perro y le has reducido su ración de comida? Seguramente te habrás percatado que fue una pésima idea, pues lo más probable es que tu mascota se haya molestado. De hecho, un usuario intento hacerle esta broma a su perrito y este puso una cara de pocos amigos. El video de este momento se ha vuelto viral.

En la grabación, de veinticinco segundos, se ve cómo el dueño le estaba sirviendo la comida a su pequeño perro, pero al final solo le dio dos galletitas. Su mascota al ver esto inmediatamente levantó la cabeza y puso una cara de diablo, expresando así su molestia y disconformidad.

El perro es un pomeranio, una raza que puede llegar a ser muy agresiva con personas extrañas y que, a pesar de que son pequeños, son autoritarios y dominantes. Sin embargo, destacan por su inteligencia, por su curiosidad y porque son excelentes animales de compañía.

Como era de esperarse, el clip se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en Facebook, en donde, hasta el cierre de esta nota, tiene 712 reacciones, 590 compartidos y 126 comentarios. En algunos, la gente critica al usuario que grabó el video; y, en otros, las personas se ríen por la cara que puso la mascota.

Al perro de raza pomeranio no le gustó la broma. (Imagen: 20minutos.es)

“No causa gracia. Si fuera un perro grande, no se vería igual. Eso hay que trabajarlo y lo mejor es la prevención, y yo me daría prisa”, escribió el internauta identificado como Eric Díez; mientras que Casi López señaló preocupado: “Aunque sea un juego, no está bien”.

Similar opinión tuvo Silvia Carno, quien indicó: “Para tener un perro que a la mínima te saca los dientes si no satisfaces todos sus deseos, mejor no tenerlo”. En tanto, Path Oliver se quejó: “No me gustan que le hagan eso”.

Sin embargo, hay usuarios de Facebook que sí han tomado el video con gracia y ha escrito comentarios riéndose de lo sucedido. “Es genial el video”, dice, por ejemplo, Monica Perez López; mientras que Eva Malvaloca Dixebra apunta: “Buenísimo, ya que esos perros no son tontos”.

