¿Qué harías tú si ves que un puma ha invadido tu jardín y desde ese lugar está viendo a unos niños jugar? ¿Lo enfrentas o llamas a la policía o a alguna brigada de animales para que se lo lleve? Estar en esa situación es, sin duda, complicada, pues no sabes cómo puede actuar el felino. Esto le pasó a Timothy Kerrisk, un ciudadano estadounidense que grabó a un puma que se había metido a su patio y lo publicó en redes, haciéndose viral. Pero, ¿cuál fue su reacción? Aquí te lo contamos.

En Pacífica, Colorado (Estados Unidos), los vecinos viven rodeados de montañas y bosques, por lo que están acostumbrados a ver animales, quienes a veces caminan en los alrededores de la ciudad. Sin embargo, nunca un animal había estado tan cerca de una casa, mucho menos en un jardín de uno de los vecinos.

Timothy Kerrisk vivió está experiencia cuando estaba buscando a su gato. El sábado pasado salió a la puerta de su casa y se topó con una imagen ahora inolvidable: un animal grande estaba en el patio de su casa y estaba viendo a unos niños jugar. Kerrisk pensó que se trataba de un perro, no fue así.

“Salí a buscar a mi gato que había salido antes y cuando salí abrí la puerta. Me sorprendí. Al principio pensé que era un pastor alemán, pensé. ‘Oh, el perro de alguien’. Pero luego miré bien y el animal se dio la vuelta y me miró. Inmediatamente reaccioné: ‘¡Dios mío, no es un perro, ese es un puma!’”, declaró Timothy al canal local ABC7.

“El animal estaba mirando a unos niños a través de la puerta de mi jardín, y comencé a gritarles para que se fueran. Pensé: ‘Mejor salgo y me interpongo entre él y los niños porque esto puede terminar muy mal’. Al final, el puma subió por la colina”, prolongó el lugareño, quien grabó todo el momento y lo subió a redes sociales.

El puma invadió el jardín de un vecino de Pacifica. (Imagen: Timothy Kerrisk III)

Sin embargo, todo indica que los niños eran la segunda opción del puma y que su plato principal habría sido el gato de Kerrisk. ¿Cómo así? “Mi vecino (Andrew Mooney), al otro lado de la calle, tiene un video del mismo puma persiguiendo a mi gato. A los dos se les ve pasar a través del patio, meterse debajo de la camioneta, luego ir sobre los arbustos y luego cuesta abajo. Cinco minutos más tarde, el puma regresó y en ese momento es cuando comenzó a mirar a los niños”, explicó Timothy.

“Definitivamente tenía hambre porque quería a mi gato, luego a los niños, y después mató a un ciervo detrás de la casa de mi vecino. El puma puede parecer lindo pero es un depredador. Puede lastimar mucho a alguien si tiene hambre", culminó.

El vecino Mooney también declaró al canal Kron4: “Tenía el ancho de una Ford F-150 de la nariz a la cola. Es el más grande que he visto. Tenemos muchos avistamientos de pumas por aquí, y todos parecen ser del tamaño de un lince pequeño. Pero este estaba bien alimentado”.

“Cuando saco a mi perro por la noche, ahora lo llevo en brazos o lo pongo con una correa. No dejo que se quede solo. Es una especie de mezcla de chihuahua. Sería un bocadillo para el puma”, agergó

Hay algunos vecinos que no quieren que el animal sea atrapado y sacrificado, pero a partir de ahora sí van a tener mucho cuidado, pues un puma salvaje puede ser muy peligroso.

Vecino Timothy Kerrisk. (Imagen: Captura TV)

