Un video de un caimán se ha vuelto viral en redes sociales. Y es que el reptil fracasó en su intento de comerse una tortuga. Los usuarios de internet no han tenido compasión del animal y se han burlado en Twitter, dejando comentarios muy graciosos.

Según las imágenes, el caimán trató de morder a la tortuga en reiteradas oportunidades, pero el fuerte caparazón de este último animal impidió que el reptil lo coma. Vencido y humillado, el caimán no tuvo otra opción que dejar que la tortuga se vaya corriendo del lugar para ponerse a salvo.

La grabación fue publicada inicialmente en el año 2017 en el canal de YouTube HomeShark y fue registrada en el pueblo de Hilton Head Island en Carolina del Sur, Estados Unidos. Sin embargo, un tuitero ha vuelto a traer al presente este video y lo ha convertido en viral en redes sociales.

StanceGrounded fue la cuenta de Twitter que colgó el clip junto a la frase “La tortuga dijo: ‘Nos vemos luego cocodrilo’”. Y hasta el momento la grabación cuenta con más de 19 mil tuits citados y con 80 mil retuits. Los favoritos, en tanto, suman 405 mil. Además, hay un sinfín de comentarios.

El caimán fracasó en su intento de comer a la tortuga. (Foto: Twitter de StanceGrounded)

Uno de ellos dice: “¿Soy un caimán? No me siento como un caimán. Tal vez es hora de que me haga vegetariano”; mientras que otro -un poco más gracioso- señala: “Ahora todos nosotros sabemos que la tortuga es el animal más peligroso del mundo”. Y así hay una inmensa fila de comentarios.

De hecho, también hay algunos que, incluso, imaginaron una historia. Es el caso de Travis, quién narró lo siguiente: "Apuesto a que en estos momentos esa tortuga está hablando locuras en el pantano, algo así: “El lagarto se me acercó pues y yo estaba tranquila, no quería problemas, pero como no se iba, le agarré la lengua y empecé a morderla. El caimán entonces comenzó a correr y se escapó'”.

Mientras tanto, en tuits citados, el usuario Kyle Nelsin comentó: “Nosotros somos como la tortuga y el reptil es todo lo demás. El reptil representando todos los problemas y, ¡oh por Dios!, aún estamos vivos”. Sin duda, este video ha causado alboroto en las redes sociales.

