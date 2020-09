Para muchos, los delfines suelen ser los mamíferos marinos más simpáticos, sociales e interesantes que existen. La gente -grandes y chicos- se divierten viendo a estos animales, sobre todo cuando saltan en el agua. Pero no es lo único por lo que sorprenden a las personas. Recientemente, un video viral de dos delfines ‘tomándose' de las aletas mientras nadaban ha sorprendido a los usuarios de internet. ¿Qué pasó?

Resulta que Brian Kirby, un oficial técnico en la Oficina Australiana de Meteorología, se encontraba en su pequeña embarcación vigilando las aguas australianas de Gradstone, en Queensland. De pronto, pudo ver que una pequeña manada de delfines estaba nadando cerca de la proa del barco.

Kirby se emocionó por lo que veían sus ojos y sacó su cámara para grabar a esos animales tan juguetones. Fue en ese momento que los delfines hicieron algo asombro e inigualable: dos de ellos juntaron sus aletas, como si se estuvieran “tomando de las manos”, y así siguieron nadando.

“Fue simplemente bonito de ver. En ese momento no me di cuenta de que los delfines se estaban “tomando” de las aletas. Sólo me percaté cuando llegué a casa y pude revisar con tranquilidad todas mis fotos y videos", declaró Kirby al medio Europa Press.

Los delfines están sorprendiendo a los usuarios de internet. (Foto: YouTube de Videlo)

En Facebook, la publicación tiene miles de reacciones entre “me gusta”, me encanta" y “me preocupa”. También hay un sinfín de comentarios. Por ejemplo, la usuaria identificada como Rosio Palacios describió el momento como “simplemente hermoso”.

En tanto, el internauta Darío Alberto expresó que “¡los delfines son seres muy especiales por su energía y la alegría que transmiten!”. De similar opinión es David Camayo, quién señaló: “Hermosos delfines, me gustan, son mis favoritos, los amo”.

Sin duda, estos delfines han cautivado a los usuarios de internet y una vez más demostraron por qué, para muchos, son los mamíferos marinos más simpáticos que existen. ¿Y a ti? ¿Qué tal te pareció este video?

