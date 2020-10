Un gato se ha vuelto viral en las redes sociales. Y es que el inquieto felino se metió inesperadamente a un tren, y al estar “viajando sin haber comprado un boleto”, uno de los guardias lo tuvo que sacar escoltado. El curioso hecho ocurrió al noroeste de China el pasado domingo.

Una usuaria de Douyin, la versión china de la popular TikTok, fue quien compartió el video en internet. Y acompañó la publicación con una curiosa leyenda que decía: “El gato ha sido obligado a dejar el tren después de negarse a comprar un boleto”, causando la risa de sus seguidores.

Según las imágenes que compartió la mujer, se ve que un guardia se acerca al gato y lo agarra de las patitas delanteras, para luego llevárselo afuera del tren. No se sabe qué ocurrió con el felino después de que se quedara en la estación. Lo más probable es que se haya ido a otro lugar o quizá a otro tren.

Los usuarios de redes sociales han tomado este video con mucha gracia. Por ejemplo, Neiljetel señala que como el gato no tiene boleto ni tampoco un tapabocas no puede ingresar al vehículo, ya que podría contagiar o contagiarse de coronavirus; mientras que Luke Seven pide un ratón ya que "seguramente sí lo dejan quedarse”.

El inquieto felino no pudo quedarse en el vehículo. (Imagen: Douyin)

No es el primer animal que se esconde dentro de un vehículo de transporte en un país asiático. En el mes de enero de 2019, un pájaro mynah fue encontrado a bordo de un vuelo que iba de Singapur a Reino Unido, lo que causó una gran sorpresa entre los pasajeros y los trabajadores de la aerolínea.

Faltaban dos horas para llegar a Reino Unido cuando se dieron cuenta de que el ave, originaria del sur de Asia, estaba parada en la parte superior del reposacabezas de un pasajero, en la cabina de la clase ejecutiva. Al ave parecía no importarle lo que pasaba en el lugar. Estaba en su mundo.

Sin embargo, cuando un miembro de la tripulación del Singapore Airlines trató de agarrar al pájaro negro, este reaccionó y salió volando. Hasta el momento no sabe cómo el ave llegó a abordar ese vuelo. Además, los trabajadores de la aerolínea no pueden creer que el pájaro haya estado con ellos bastante tiempo y no se hayan dado cuenta.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Niño enfrenta a toro que atacó a su abuela y pelea es viral en redes sociales

Niño enfrenta a toro que atacó a su abuela y pelea es viral en redes sociales. (Video: YouTube)