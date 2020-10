Una manada de osos polares está que da la hora en internet. Y es que este grupo de úrsidos hizo de las suyas al interceptar un camión de basura y buscar algunos alimentos. Este momento fue registrado en una remota localidad de Siberia, en Rusia, y el video se ha hecho viral en redes sociales.

Según las imágenes de casi un minuto, los osos detuvieron el camión, lo rodearon y empezaron a buscar comida. Incluso, algunos de ellos se subieron al vehículo. Al chofer, seguramente preocupado, solo le quedó la opción de tocar la bocina, pero ni el ruido hizo que los animales se fueran del lugar.

Este video ha causado indignación en redes sociales. Y es que la gente está criticando la acción de los seres humanos, quienes están destruyendo el planeta y están dejando sin comida a los animales. Los osos son un claro ejemplo, ya que ahora, incluso, tienen que salir a una carretera en busca de un camión que tenga alimentos.

“Tristeza y desolación me da ver estas imágenes. Somos el peor virus de este planeta y no hemos aprendido nada de nada. Realmente estoy muy triste”, dice una usuaria en Facebook, identificada como Aruisan Ziur; mientras que Marisol Santa Maria Rojas señala: “Qué depredación hemos cometido y no paramos”.

Momento en que los osos suben al vehículo. (Imagen: 20minutos.es)

Juani Dominguez Chico, otro internauta, también se queja de la acción de los humanos: “Esto es lo que está haciendo el hombre contra los pobres seres de este planeta. Acabando con su hábitat y alimentación”. María Pilar es de la misma idea: “¡Pobres osos! Con este cambio climático no tienen con qué alimentarse y tienen que bajar a los poblados para comer la basura de los humanos. Qué pena”.

“El humano fue puesto para cuidar el universo. Pero el hombre hace lo contrario destruyendo la naturaleza. ¡Qué triste esta situación! Pobres animales hambrientos. Dios permita que ellos puedan obtener comida. Triste realidad”, culmina la internauta llamada Mirna Penate de Rivera

Y todos ellos tienen razón. Y es que el oso polar está considerando como un animal en peligro de extinción, debido al calentamiento global. De hecho, algunos expertos consideran que la extinción de estos animales es inevitable, sobre todo porque su hábitat, el hielo del Ártico, se está derritiendo.

