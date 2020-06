En más de una ocasión, el mandar el mismo mensaje o audio a varias personas en WhatsApp resulta más práctico; sin embargo, al aparecer “reenviado” en la conversación, hace que el receptor se dé cuenta que no goza de exclusividad, lo que puede resultar un poco incómodo. La app de mensajería llegó hace algunos años para revolucionar la forma en la que nos comunicamos y dejar atrás el uso de SMS o llamadas telefónicas y para seguir sorprendiendo, está llena de trucos y algunos te permiten salir bien librado de este ‘problema’.

Por la aplicación podemos compartir mensajes de texto imágenes, vídeos e incluso mensajes de voz, pero si no queremos que la otra persona se entere que también fue enviado a otros, el paso a paso para lograrlo es muy sencillo. Eso sí, deberás tener WhatsApp actualizado en tu dispositivo.

Opción para mensaje de audio

Abre WhatsApp en tu teléfono móvil y espera a que aparezca el menú principal en pantalla. Ubica el mensaje de audio que quieres reenviar. Al lado derecho verás un botón de reenvío (si lo pulsas informará al resto de integrantes de la conversación que lo has compartido). Para reenviarlo en privado tendrás que pulsar sobre el mensaje hasta que éste aparezca iluminado en color azul. Haz clic en el icono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha de tu pantalla. Ahí verás la opción “Compartir”. Una nueva ventana se abrirá en WhatsApp con diversas opciones para compartir el mensaje de voz. Selecciona el contacto y verás como éste se ha reenviado pero sin que aparezca como tal en la conversación de origen.

Opción para mensajes de texto

Selecciona el mensaje de texto a reenviar hasta que aparezca marcado en color azul y luego pulsa en el icono de los tres puntos verticales de la esquina superior derecha de la pantalla. Cuando se abra el menú desplegable, pulsa en la opción “Compartir” y selecciona el destinatario en tu lista de contactos. El mensaje llegará sin problemas y sin mostrarse como reenviado en la conversación original. Puedes utilizar este mismo método también para reenviar vídeos o imágenes a través de WhatsApp.

El truco para cambiar el tipo de letra en tus conversaciones de WhatsApp

SI conocías cómo poner negrita, cursiva y subrayado, entonces esto te fascinará. WhatsApp es la aplicación que cuenta con más de 2000 usuarios activos en todo el mundo. Aunque fue destronada por Tik Tok durante los últimos meses, según SensorTower, la app ha cobrado relevancia a nivel mundial en los lugares donde se desarrolla la cuarentena por el coronavirus.

Y es que WhatsApp es la aplicación más fácil de usar, además de universal, para realizar llamadas y videollamadas con tus familiares cercanos o lejanos, los cuáles no puedes tener contacto directo en un periodo de aislamiento.

Pero eso no es lo único. Si bien la aplicación cuenta con varios trucos dentro de su plataforma, otros programas de tercero hacen que potencien mejor sus características haciendo más interactiva la forma de chatear.

Una de ellas es la posibilidad de poder cambiar el tipo de letra o font de todas tus conversaciones. ¿Cómo se hace eso? Para ello debes descargar la aplicación llamada Fonts, la cual trae un nutrido catálogo de letras para poder seleccionar y compartilas con los que desees.

Usarla es bastante fácil. Nada más debes abrir la app Fonts y seleccionar la letra que deseas. Luego escribe tu mensaje y, a continuación, copia el texto y pégalo en WhatsApp. Notarás que este ha cambiado y resultará divertido jugarle más de una broma a tus amigos.

También puedes pegar y copiar el texto en Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales. No se perderá el formato que le diste a tus letras.

CÓMO RECUPERAR UN MENSAJE DE AUDIO O NOTA DE VOZ EN WHATSAPP

Para poder recuperar una nota de voz que eliminaste en WhatsApp no es necesario instalar un programa externo que rompa con la privacidad de tus conversaciones, tampoco necesitas rootear tu dispositivo. Estos son los pasos:

Primero debes ingresar a la carpeta de tu almacenamiento interno de tu dispositivo

Allí deberás buscar la carpeta de WhatsApp, lugar donde se almacenan todos los archivos recibidos por la app.

Pulsa sobre Media y allí encontrarás la carpeta de WhatsApp Audio. Presiona allí.

En ese momento observarás en primer lugar todos los audios que has recibido desde que descargaste la aplicación en tu teléfono.

Estos están en archivo Opus y pueden ser reproducidos por cualquier programa de audio o video.

NUEVOS EMOJIS DE WHATSAPP

Como cada año, WhatsApp ha incorporado una nueva lista de emojis a su plataforma de conversación. Recientemente agregó los íconos de el mate, la paella, el murciélago, la mototaxi, el diente, el payaso, la avestruz, entre otros personajes y/o objetos. Esta vez, gracias a Emojipedia, se ha hecho público algunos de los emoticones que serán parte de la aplicación a finales del 2020.

Si bien WhatsApp añadió en el mes de noviembre sus nuevos 230 emojis, se espera que estas 117 figuras también puedan verse recién en ese mes.

Según la web de Unicode, los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Unicode resaltó que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán los emojis que muchos estaban reclamando. ¿Cuáles son los nuevos? Aquí te los presentamos.

LOS MEJORES 7 TRUCOS DE WHATSAPP

Whatsapp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de Whatsapp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando ” Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar whatsapp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de Whatsapp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

6. Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que Whatsapp desarrolló la opción de administrar quién puede agregarnos a grupos.

Cuando habilites a los contactos de los cuáles deseas recibir mensajes, estas personas deberán enviarnos un link de invitación en la app. Solo si lo aceptamos, podremos ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto debemos ir a Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre de los mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.

VIDEO RECOMENDADO

Cómo hacer videollamadas de WhatsApp con 8 personas

WhatsApp: aplicación lanza actualización de video llamadas grupales, superando los 4 usuarios.





TE PUEDE INTERESAR