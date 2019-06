X-Men: Dark Phoenix: ¿la última película de los mutantes tiene escenas post-créditos?

La película “X-Men: Dark Phoenix” marca el regreso de los mutantes al cine. La cinta, protagonizada por la actriz británica Sophie Turner, tendrá lugar en los años 90 y se basa en el cómic “The Dark Phoenix Saga” de Chris Claremont, que es el capítulo más siniestro y sombrío de la saga de los X-Men. Esta película será la última de la saga según la visión del director Bryan Singer.

Asimismo, debido a la compra de Fox por parte de Disney podría ser la última del universo de los X-Men tal y como lo conocemos, desde que comenzara en el año 2011 con “X-Men: Primera generación”.

Dark Phoenix continuará la historia después de los sucesos de “Apocalypse”, y se centrará en Jean Grey, una de las mutantes más poderosas del universo X-Men, sobre todo luego de que despierte al otro ser que lleva en su interior, llamado Phoenix.

Dicho esto, lo que los fans de la película se preguntan es que si la última película de la franquicia tiene una escena posterior a la de créditos que ofrezca algún material adicional o esté preparando otro largometraje.

Dark Phoenix continuará la historia después de los sucesos de "Apocalypse". (Foto: Twentieth Century Fox)

¿X-Men: Dark Phoenix tiene escenas post-créditos?

Twentieth Century Fox lanzó su franquicia de superhéroes mutantes en 2000 con X-Men de Bryan Singer, inicialmente encapsulando una trilogía que se completó con “X-Men: The Last Stand” (2006). Posteriormente, Fox inició una serie de precuelas con “X-Men: First Class” (2011), y “X-Men: Days of Future Past”, que reescribe la línea de tiempo.

Pero, como la película será la última de Fox tras el acuerdo entre Disney y Fox, el futuro de los superhéroes es incierto. Aunque los planes de Disney y Marvel Studios no se han hecho públicos todavía, se espera que reinicien los X-Men para llevarlos al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Como tal, “Dark Phoenix” sirve como la última entrega de la franquicia X-Men de Fox, por tanto no tiene escena post-créditos, ni ningún otro tipo de homenaje después de los créditos.

Si bien siempre vale la pena ver los créditos para ver quién está involucrado en la realización de una película, los fanáticos esta vez no recibirán algún tipo de escena post-créditos.

Algo raro para los fanáticos de Marvel Studios, acostumbrado a ver su famoso ‘sello personal’. La compañía se ha caracterizado por presentar en todas sus películas escenas post-créditos para conectar las películas de la franquicia y su universo cinematográfico. Para “X-Men”, por ejemplo, se usó de “The Last Stand”.

Sin duda una esta es una extraña decisión de Marvel pues si bien no habrá otras cintas de “X-Men” planeadas en esta franquicia, se pudo haber usado una escena post-créditos para resolver aún más el final de “Dark Phoenix”.

Otra de las razones por la que se ha creado un debate sobre la exclusión de escenas post-créditos en esta cinta es que “Dark Phoenix” no fue diseñada para ser el capítulo final, sino “The New Mutants”, que se estrenará en abril de 2020. Asimismo, los fans esperaban que en esta última película se vea por fin la inclusión al MCU de los X-Men, y por lo visto tendrán que esperar un tiempo más para ello.

Por lo pronto, ya sabemos que no habrá una escena posterior a los créditos en la película sobre los X-Men con Fox.