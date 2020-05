¿Un fatal descuido o una acción premeditada? Un estudiante de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, está inmerso en medio de una gran polémica al participar de una clase virtual cuando estaba en la ducha. El problema es que nunca se percató que su cámara estaba prendida. Sus compañeros (hombres y mujeres) y su maestra presenciaron el bochornoso acto. Las imágenes llegaron a YouTube y de inmediato se viralizaron. Lo ocurrido traspasó fronteras y causó una gran repercusión en España, México y Estados Unidos.

Como en todos los países donde se aplicó la cuarentena para evitar más contagios del COVID-19, las clases virtuales han sido la única alternativa para no perder el año escolar y académico. Precisamente, el protagonista del video viral de YouTube , que estudia en la Facultad de Ingeniería de la UBA, estaba particpando de una clase a distancia a través de la plataforma Zoom. El asunto es que participó de esa lección en el momento y lugar menos indicado: en la ducha cuando se estaba bañando en su jacuzzi.

Para variar, no se percató que su cámara estaba prendida por lo que registró todo lo que él estaba haciendo. Fue una compañera suya la que se dio cuenta de eso, pero no supo cómo advertirle. “Chicos, se le prendió la cámara, es muy grave y no sé como avisarle”, se le escucha decir a la chica. Cuando alguien lo hizo ya era demasiado tarde: la maestra ya lo había visto todo y consideró que aquello era una total falta de respeto, por lo que no dudó en reportarlo a las autoridades de la citada casa de estudios.

El escándalo se hizo mayor cuando uno de los estudiantes compartió esas imágenes en YouTube . “Obviamente fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un correo a la profesora”, se defendió el joven. Las excusas del estudiante le valieron de poco, pues igual fue retirado del curso por lo que resta del ciclo.

VIDEO RECOMENDADO

Entrenador de básquet fue brutalmente golpeado por sus estudiantes

YouTube viral: Entrenador de básquet fue golpeado brutalmente por sus estudiantes

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Profesor descubre a su alumno durmiendo en clase virtual

Argentina: Profesor descubre durmiendo a su alumno en clase virtual

Alumno le jugó una broma pesada a su profesor por Zoom

Alumno le jugó una broma pesada a profesor por zoom. (Facebook-TROME)

La creatividad de los profesores en tiempos de coronavirus

La creatividad de los profesores en tiempos de coronavirus