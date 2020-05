En Estados Unidos el nacimiento de un gatito con dos cabezas ha provocado una gran conmoción. Miles de usuarios de YouTube han quedado anonadados al ver las imágenes del extraño felino, que fue presentado en sociedad por sus propios dueños. En México y España todos hablan de este caso.

Fue Kyla King, residente de Oregón (Estados Unidos), quien se percató que su gata embarazada ya había dado a luz. Cuando se acercó a observar a los recién nacidos, se dio cuenta que cuatro mininos habían llegado a este mundo. No obstante, notó que uno de ellos era muy diferente al resto.

Con mucho cuidado, lo cargó y cuando lo tuvo a escasos centímetros quedó helada de la impresión: el pequeño animal tenía dos cabezas, dos narices diminutas, cuatro ojos bien cerrados y dos bocas maullidas. De inmediato, tomó una fotografía del gatito y se lo mandó a su esposo.

Cuando la familia en pleno ya estaba reunida, decidieron dar a conocer la noticia a un medio local. “Pensamos que probablemente obtendríamos un poco de reacción de esto y despegó muy rápido”, dijo Kyla King, cuya familia ahora es famosa en YouTube.

La mujer también se asesoró con un veterinario para saber cómo cuidar a su nueva mascota y sus probabilidades de supervivencia. El especialista le explicó que no había mucho por hacer, salvo el darle la mayor comodidad posible.

“Realmente no sabe cómo amamantar adecuadamente porque tiene dos bocas, así que he estado tratando de alimentarlo”, comentó Kyla. “Haré lo mejor que pueda, pero estos animales no suelen vivir demasiado”, se lamentó la mujer. Este caso llamó poderosamente la atención de los usuarios de YouTube.

Es preciso mencionar que los mininos con dos cabezas se conocen como gatos “Janus”, en referencia al dios Janus que es a menudo representado con dos caras en la mitología romana. Por lo general, gatos con esas características no viven más de un 24 horas, por lo que cada día que pasa con vida el protagonista de esta historia es verdaderamente un milagro.

