La cuarentena por el coronavirus no es algo que esté afectando solo a las personas, sino también a nuestras mascotas. Y es que nuestros fieles compañeros han tenido que reducir sus paseos al aire libre y las largas caminatas para quedarse en casa y que sus amos no se expongan al salir a la vía pública.

Si bien son muchas las ciudades que han autorizado que se puede pasear mascotas, el permiso es solo para que puedan hacer sus necesidades. Ante esta situación, ‘Blue’ un can que reside en Texas, Estados Unidos, no tuvo mejor idea de hacerle un 'berrinche’ a su dueña para que no lo haga regresar a casa. El video se viralizó en YouTube.

Según explico Cady McNerney, la dueña del perro, a un medio local, desde que empezó el aislamiento social por el covid-19, los paseos de ‘Blue’ se han tenido que reducir considerablemente.

Es por eso motivo que su hijo perruno ‘se hizo el muerto’ cuando regresaban de uno de sus paseos. “Le encanta salir a pasear, es la parte de volver a casa la que no le gusta”, dijo su ama. Tal cual se pudo ver en la escena que quedó registrada, ‘Blue’ se rehusa a volver a casa por lo que se tira al suelo y se hace el muerto en cuestión de protesta.

El video fue subido a YouTube en donde rápidamente se convirtió en viral por las risas y la ternura que ha desatado en los usuarios de la red social.

