Simplemente increíble. En medio de la crisis que afronta el mundo a causa del brote del coronavirus (COVID-19), millones de personas han recurrido al Internet y las redes sociales para distraerse de la realidad en estos tiempos difíciles. Es así que los virales de Facebook y YouTube se han convertido en el pan de cada día de los cibernautas, como este que te presentaremos a continuación.

El video en cuestión se trata de un pez poco común que ha causado todo tipo de reacciones en redes sociales. Y es que, a diferencia de muchos otros, a esta especie lo caracteriza el tener labios y dientes como los humanos. Aunque muchos creyeron que se trataba de una imagen trucada, lo cierto es que estos peces sí existen.

Mejor conocido como pez ballesta o balistidae, estos especímenes son muy raros de encontrar en la actualidad pues no se han avistado muchas especies así en todo el mundo. Ahora bien, no solo sus voluptuosos labios y dientes son los rasgos que llaman la atención de este pez, si no que también se caracteriza por su piel dura, cubierta de escamas romboideas que les proveen una armadura bastante resistente.

Pez con labios y dientes de humano es viral en redes sociales (Video: YouTube)

Como bien se mencionó anteriormente, el pez ballesta es oriundo de Malasia, donde es más común encontrarlo, así como también en el océano Índico. El balistoides es el ejemplar más grande de esta especie de pez y, entre otras cosas, se sabe que son solitarios y diurnos. Por lo general se alimentan de conchas duras, aunque es normal ver que se alimenten de zooplancton y algas.

Como era de esperarse, las fotografías y video del pez ballesta no tardaron en compartirse por todas las redes sociales, donde solo en Facebook y YouTube alcanzó miles reproducciones. Usuarios de todas partes no pudieron evitar ser sorprendidos por esta curioso especie acuática, y algunos hasta bromearon por el aspecto de sus labios y dientes similares a los de los humanos.

“Sus labios son más atractivos que los míos”, escribió uno de los tantos cibernautas, viralizando así el las imágenes y el clip del pez ballesta. Una locura. ¿Te gustó el vídeo? ¿Quisieras ver más material como este u otros videos que estén dando la hora en el mundo? Pues te invitamos a seguir el siguiente enlace: más virales en Depor.

