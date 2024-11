El caso ‘Los Galácticos’ sigue siendo el tema central de conversación en el fútbol peruano, con la atención pública fijada en las acciones legales alrededor de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y su presunta vinculación con una organización criminal que operaba en el ámbito deportivo. Días atrás, el mandatario fue detenido de manera preliminar por la Policía Nacional del Perú, señalado como el líder de una red que habría incurrido en delitos de corrupción, lavado de activos y fraude. Sin embargo, el caso aún tiene varias aristas y la Fiscalía ha tomado nuevas medidas en las diligencias. En las últimas horas, se confirmó que las declaraciones de dos implicados en esta investigación han sido reprogramadas para los próximos días.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, encargada de la investigación, ha emitido un comunicado en el que se anuncia la reprogramación de las diligencias para dos de los investigados. Genaro Humberto Miñán Armanza, presidente de la Liga de Fútbol de Tumbes y Norma Rosa Alva Vidal, operadora de venta de entradas de la Selección Peruana, son las dos figuras que deberán rendir testimonio ante el Ministerio Público.

Miñán Armanza ha sido citado para brindar su declaración el martes 12 de noviembre, mientras que Alva Vidal deberá comparecer al día siguiente, el miércoles 13 de noviembre. Estos testimonios son cruciales para esclarecer las acusaciones en contra de Agustín Lozano y otros miembros de la FPF, que estarían implicados en una red de actividades ilícitas que afectó la administración de la federación.





La posposición de la revisión del celular de Alva Vidal





Otro aspecto relevante en el caso es la revisión del celular de Norma Rosa Alva Vidal, considerada una pieza clave en la investigación por el rol que desempeñaba en la venta de entradas para los partidos de la Selección Peruana. Según el documento emitido por la Fiscalía, esta diligencia ha sido pospuesta y se llevará a cabo cuando los fiscales a cargo del caso lo consideren oportuno.

“Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral anterior, déjese sin efecto la diligencia lectura y extracción de información del celular de la investigada Norma Rosa Alva Vidal programada para el 10 de noviembre de los corrientes, la misma que se reprogramará posteriormente por este despacho”, detalla el comunicado oficial difundido en redes sociales.





¿Por qué está detenido Agustín Lozano?





Agustín Lozano está detenido en medio de una investigación fiscal por presuntamente integrar la organización criminal ‘Los Galácticos’, que habría realizado diversos actos delictivos como lavado de activos, fraude, extorsión, coacción y falsedad genérica. Se habría desempeñado como el líder de esta organización criminal y habría sido el encargado de proponer personas de su confianza para que conformen el directorio y áreas estratégicas con el objetivo de disponer del patrimonio de la Federación Peruana de Fútbol en beneficio propio y de terceros.

Además, el titular de la FPF se habría encargado de negociaciones ilegales con 1190 Sports, conociendo que el proceso de licitación no había concluido y no tenía facultades para ello. Otro detalle es que habría realizado la estrategia para ejecutar el contrato con 1190, a fin de doblegar la voluntad de los clubes opositores y obligarlos a que acepten el acuerdo. En un documento del Ministerio Público, se detalla que la Federación recibe un 10 % del dinero que gana por los contratos de transmisión de partidos; pero, según la entidad, el titular de San Luis no comunicó cuánto dinero recibió de esos contratos, ni ha rendido cuentas de lo que hizo con estos montos.





¿Cuántos años de cárcel podría afrontar Agustín Lozano?





En una entrevista para Canal N, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía, explicó el caso judicial y mencionó la posible condena que afrontaría el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en caso de ser declarado culpable. “La investigación va más allá de un año y medio por la fiscalía de crimen organizado, liderado por el doctor Orihuela, tras esto, ordenó el día de ayer (miércoles) un requerimiento de allanamiento con fines de detención y registró a doce personas. Hoy, junto a doce fiscales y policías especializados, ejecutaron el operativo tanto en Lima, Piura, Chiclayo, Huánuco y Tumbes.

Asimismo, Chávez Cotrina aclaró que el titular de San Luis enfrenta acusaciones por presuntos delitos de corrupción, fraude en la gestión pública y lavado de activos, en conexión con el manejo inapropiado de los recursos de la FPF. “Después de la detención de 15 días preliminares, la Fiscalía va solicitar otras medidas y ahí se hará pública las evidencias concretas contra los investigados”.

“Estamos hablando de un concurso real de delitos y en este caso, las penas se suman y estaríamos hablando de un total de veinte años de cárcel”, agregó el letrado. Cabe señalar que esta fase inicial también conlleva el cumplimiento de protocolos legales, como la revisión en medicina legal, antes de ser trasladados a la sede de la prefectura, donde se llevará a cabo la detención preliminar.

