Cuando en un principio se esperaba que el partido entre las selecciones de Perú y Chile se jugaría en el Estadio Nacional, finalmente se impuso la negativa del Gobierno para dar las garantías necesarias para el evento, tomando como excusa la realización del APEC 2024 en la capital. En ese sentido, por más que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) intentó mantener su localía, el último viernes se confirmó que el encuentro se llevará a cabo en el Monumental. Este no es un recinto desconocido para la ‘Blanquirroja’, pues será la vigésima segunda vez que albergue uno de sus duelos –la décima cuarta por Eliminatorias–.

Por estos días impera un clima de inestabilidad en la FPF, a raíz de la detención de su presidente Agustín Lozano y otros miembros del directorio principal, por lo que era muy improbable que se pudiera torcer la decisión de las autoridades. En esa misma línea, Jorge Fossati, director técnico de la Selección Peruana, evitó tomar este hecho como una excusa. “El tema del estadio nos hace cambiar una logística, pero no me voy a extender porque no hay excusas. Nuestro deber es con los jugadores y transformar estas cosas feas en energía positiva, y si estábamos dando el máximo, dar un poco más todavía”, enfatizó ante los medios de comunicación.

Esta no será la primera vez que el ‘Nono’ dirija en el Estadio Monumental, ya que lo hizo constantemente a lo largo de 2023 cuando estuvo al mando de Universitario de Deportes. Del mismo modo, ya como entrenador de la ‘Bicolor’, ahí enfrentó a República Dominicana y Paraguay en sus primeros amistosos de este 2024. Así pues, por más que el Nacional tenga un significado especial para los jugadores y sea el recinto por excelencia para Perú, las cosas ya están dadas y ahora toca enfocarnos en lo que será el partido frente a Chile, cuyo resultado será trascendental para nuestras aspiraciones en las Eliminatorias 2026. ¿Qué partidos memorables se jugaron en dicho coloso y cómo le fue ahí ante la ‘Roja’?

Perú jugó por última vez en el Estadio Monumental en el amistoso de junio ante Paraguay. (Foto: Getty Images)

El primero de muchos

Estrenado el 2 de julio de 2000, el Estadio Monumental recibió por primera vez un partido de la Selección Peruana el 2 de junio de 2001, cuando enfrentó a su similar de Ecuador por la jornada 13 de las Eliminatorias para el Mundial Corea-Japón 2002. La ‘Blanquirroja’, dirigida por aquel entonces por Julio César Uribe, llegaba séptima en la tabla de posiciones y tenía mínimas esperanzas de revertir la situación. La ‘Tricolor’, por su parte, marchaba en la tercera casilla y cada vez estaba más cerca de rubricar la primera clasificación a una Copa del Mundo de su historia, por lo que este duelo en Lima tenía muchísima importancia para ellos.

Perú empezó con el pie derecho y se puso adelante en el marcador a los 2′, luego de que Claudio Pizarro concretara una jugada que Nolberto Solano inició al abrir el campo hacia donde estaba Roberto Palacios. Sin embargo, las falencias defensivas de los nuestros fue determinante para Ecuador encontrara la igualdad a los 11′, tras una gran acción de Ulises de la Cruz que finalizó Edison Méndez. Así pues, incluso jugando con uno menos, los pupilos del ‘Bolillo’ Gómez sellaron su victoria con un agónico gol de Agustín Delgado a los 90′. Fechas después, con un empate por 1-1 frente a Uruguay, los norteños sellaron su histórica clasificación mundialista.

Perú jugó su primer partido en el Estadio Monumental en junio de 2001. (Video: FOX Sports)

El cabezazo de ‘Ñol’

Después de golear por 4-1 a Paraguay y perder por 2-1 ante Chile, la Selección Peruana recibió a un Brasil plagado de estrellas y que llegada a Lima con el cartel de ser el vigente campeón del mundo tras su coronación en Corea-Japón 2002. Aquel 16 de noviembre de 2003, Carlos Alberto Parreira tuvo en su oncena titular a figuras como Dida, Cafú, Lúcio, Gilberto Silva, Kaká, Ronaldo, Rivaldo y Zé Roberto. El favoritismo era de la ‘Canarinha’ y todo estaba dado para que se marcharan de Lima con una cómoda victoria.

Sin embargo, dicho duelo –por la fecha 3 de las Eliminatorias 2006– dejó un empate para el recuerdo. Brasil empezó ganando a los 20′, luego de que Rivaldo capitalizara un penal originado sobre él mismo tras una tonta falta de John Galliquio. La ‘Verdeamarela’ dominó el trámite del encuentro y siempre estuvo más cerca del 2-0 que de recibir un gol. Ya en la etapa complementaria, Paulo Autuori movió sus fichas y el ingreso de Guillermo Salas le dio resultados casi de manera inmediata. Después de una recuperación de Marco Ciurlizza, ‘Chicho’ tomó el balón desde la izquierda y envió un centro al corazón del área, donde ‘Ñol’ Solano apareció sin marca para vencer a Dida y firmar el 1-1. A pesar de aquella igualdad, la ‘Bicolor’ no cerró una buena campaña y terminó penúltima en la tabla de posiciones.

Perú y Brasil empataron por 1-1 en noviembre de 2003, por las Eliminatorias 2006. (Video: América TV)

Un zapatazo del ‘Loco’

Por segunda vez en la historia, el Estadio Monumental albergó un partido entre Perú y Brasil, esta vez por la tercera fecha de las Eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010. Tras un arranque muy dubitativo, con un empate sin goles ante Paraguay y una derrota por 2-0 a manos de Chile, el equipo dirigido por José Guillermo del Solar tenía pocas chances para puntuar ante la pentacampeona del mundo. Con Dunga desde el banquillo, los visitantes llegaron armados con Julio César, Maicon, Lúcio, Gilberto Silva, Kaká, Ronaldinho, Robinho, Vágner Love, entre otras figuras.

A pesar de algunas incursiones por derecha, la ‘Blanquirroja’ se dedicó a defender su portería y así buscar algún contragolpe que les permitiera hacer daño. Brasil, entre tanto, solo necesitó un breve instante de inspiración de Kaká para ponerse arriba en el marcador, quien con un remate de larga distancia sorprendió a Diego Penny. En la etapa complementaria no cambió mucho el trámite, pero sí la historia: cuando más estaba insistiendo Perú, Juan Manuel Vargas capturó un rebote de Juan y venció a Julio César para decretar el 1-1 que no se movió más. Si bien este resultado fue uno de los más recordados de aquel proceso, en la interna desencadenó el escándalo en el Hotel Golf Los Incas, que provocó la exclusión de Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Andrés Mendoza y Santiago Acasiete.

Juan Manuel Vargas anotó el 1-1 ante Brasil, por las Eliminatorias 2010. (Video: Movistar Deportes)

La noche de los ‘huevos’ de Vargas

Con un equipo mermado tras lo sucedido en el Hotel Golf Los Incas, ‘Chemo’ del Solar se mantuvo firme en su decisión de no convocar a los futbolistas excluidos y afrontó el resto de las Eliminatorias 2010 con caras nuevas. Bajo ese contexto, Perú llegó a la fecha 8 ubicado en la novena casilla con seis puntos y tenía pocas chances de hacerle frente a la Argentina de Alfio Basile. Eso sí, más allá de los nombres, la ‘Albiceleste’ tampoco pasaba por un buen momento y registraba tres empates y una derrota en sus últimos cuatro partidos.

A pesar de las fuerzas disparejas desde lo individual, la Selección Peruana tuvo un rendimiento muy regular y supo neutralizar las virtudes del conjunto del ‘Coco’, que contó con una ofensiva conformada por el ‘Kun’ Agüero, Lionel Messi y Juan Román Riquelme. Así pues, después de tanto resistir, Esteban Cambiasso dio el golpe a los 82′ y perecía darle los tres puntos a Argentina. No obstante, Juan Manuel Vargas tiró al tacho las estadísticas, el favoritismo del rival y cualquier prejuicio previo, mandándose una corrida memorable para asistir a Johan Fano, quien se barrió para vencer a Juan Pablo Carrizo y poner el 1-1 a los 90′+3. Parafraseando a Daniel Peredo, aquel 10 de septiembre de 2008 empatamos gracias a los ‘huevos’ del ‘Loco’.

Johan Fano anotó el 1-1 ante Argentina, por las Eliminatorias 2010. (Video: Movistar Deportes)

El único Clásico del Pacífico en el Monumental

Así como la Eliminatoria para Sudáfrica 2010 nos dejó resultados como los empates ante Brasil y Argentina, ambos por 1-1, también tuvo otros que a veces es mejor no recordar. Uno de ellos fue la caída por 3-1 ante Chile, donde la Selección Peruana se partió a pedazos con muchísima facilidad y no supo hacerle frente a un equipo de Marcelo Bielsa más cuajado, con más armas y que terminó el proceso en la segunda posición de la tabla, solo por detrás de Brasil.

La ‘Roja’ confirmó su superioridad desde el primer minuto, empujando a Perú a su propio campo y encadenando las mejores ocasiones de peligro. Alexis Sánchez (3′) y Humberto Suazo se encargaron de trasladar dicha hegemonía en el campo hacia el marcador, con dos goles en momentos claves; el descuento de Johan Fano (39′) solo maquilló el resultado, pues lo peor estaría por llegar después. La expulsión de Juan Manuel Vargas a los 53′ descompuso al cuadro de ‘Chemo’ del Solar y los mapochinos no tuvieron problemas para poner le tercero a su cuenta, obra de Matías Fernández (70′). Fue partido para el olvido.

Perú cayó por 3-1 ante Chile en Lima, por las Eliminatorias 2010. (Video: América TV)

El peor Paolo

Si bien Paolo Guerrero es el máximo goleador de la Selección Peruana y durante mucho tiempo fue el mayor referente ofensivo dentro del equipo, la madurez le llegó muy tarde y hubo un tiempo en que fue muy resistido por la hinchada. Sus actitudes dentro del campo dejaban mucho que desear y durante las Eliminatorias 2010 prácticamente estuvo desaparecido, ya sea por suspensiones o lesiones graves que lo marginaron de las convocatorias de ‘Chemo’ del Solar’. Así pues, el 7 de junio de 2009 fue el protagonista de un incidente que terminó por romper la frágil relación que tenía con los hinchas por aquellos años.

El ‘Depredador’ se había perdido seis fechas de aquel proceso clasificatorio, luego de haber sido expulsado en la goleada por 6-0 que Uruguay le propinó a la ‘Bicolor’ en Montevideo. De esta manera, el delantero nacional no estuvo contra Venezuela, Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile y Brasil, por lo que recién volvió en la fecha 13 frente a Ecuador en Lima. La ‘Blanquirroja’ ya estaba fuera del Mundial, por lo que la derrota por 2-1 importó poco. Sin embargo, tras ser increpado por algunos hinchas ubicados en la tribuna occidente del Monumental, el atacante no aguantó las críticas y se dirigió hacia uno de ellos, confrontándolo verbalmente y propinándole un escupitajo. Un Paolo que no vale la pena recordar.

Paolo Guerrero escupió a hincha tras la derrota de Perú ante Ecuador, por las Eliminatorias 2010. (Video: América TV)

Apareció el ‘Charapa’

Para el 5 de septiembre de 2009, la Selección Peruana ya solo jugaba para cumplir con el calendario de las Eliminatorias 2010, pues la mala campaña la había sentenciado a una eliminación prematura. En ese sentido, el partido frente a Uruguay en el Estadio Monumental tenía un ingrediente especial: era la oportunidad para cobrarnos la revancha por el 6-0 en Montevideo y, de paso, complicarles la vida a los de Óscar Washington Tabárez, quienes necesitaban ganar en Lima para evitar el repechaje y clasificar de manera directa.

Como era obvio, las expectativas por los de ‘Chemo’ del Solar estaban por los suelos y apenas 15 mil personas fueron al Monumental. Para esos hinchas que acompañaron al equipo, para aquellos que hicieron el trayecto hasta Ate solo para estar al lado de su selección, Hernán Rengifo marcó el único tanto del partido a los 86′ para darle el triunfo a la ‘Blanquirroja’. Si bien la ‘Celeste’ finalmente consiguió el boleto para la repesca mundialista, aquella victoria fue un breve instante de felicidad dentro de una campaña para el olvido.

Hernán Rengifo le dio el triunfo a Perú sobre Uruguay, por las Eliminatorias 2010. (Video: Movistar Deportes)

Fiesta en el Monumental

La última vez que la Selección Peruana disputó un partido por Eliminatorias en el Estadio Monumental, fue por la fecha 15 del proceso hacia el Mundial Rusia 2018. Tras el fallo del TAS sobre el caso Nelson Cabrera, el equipo de Ricardo Gareca sumó tres puntos valiosos y se ubicó séptimo en la tabla de posiciones, por lo que era de vital importancia ganarle a los altiplánicos. Un detalle no menor es que, así como para el duelo del próximo viernes frente a Chile, Pedro Gallese no estuvo disponible por una fractura en su mano derecha y Carlos Cáceda tomó su lugar en el arco.

Así pues, la ‘Bicolor’ no se guardó nada aquel 31 de agosto de 2017 y el ‘Tigre’ Gareca salió con una alineación muy ofensiva, con Jefferson Farfán, Christian Cueva, André Carrillo y Raúl Ruidíaz liderando la delantera. Perú fue muy superior y consiguió ponerse en ventaja con los tantos de Edison Flores (55′) y ‘Aladino’ (59′), ambos en los primeros instantes del segundo tiempo. Aunque el descuento de Gilbert Álvarez le puso suspenso al encuentro (72′), nada evitó el triunfo peruano en el ‘Monu’. Esta victoria significó mucho en la posterior clasificación a Rusia 2018, pues días después se gestó el histórico 2-1 sobre Ecuador en Quito.

Perú venció por 2-1 a Bolivia en el Monumental, por las Eliminatorias 2018. (Video: Movistar Deportes)





