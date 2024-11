Luego de ser detenido el último jueves por la madrugada, Agustín Lozano, junto a Joel Raffo y otros directivos de varios clubes e integrantes de la FPF, se enfrentaron este viernes por la tarde a la audiencia de control de identidad programada por el Poder Judicial en el caso ‘Los Galácticos’. Este suceso generó un gran impacto en el fútbol peruano, llegando a repercutir también a la Selección Peruana. A propósito, Jorge Fossati, en un principio, se mostró a pesar de la situación de su colega y, tras el quinto día de práctica en la Videna, el DT expresó su postura sobre el caso en el que está implicado Lozano.

“El tema que están viviendo de la situación judicial, algunos compañeros de trabajos, algunos de mayor jerarquía, yo como compañero no puedo haber tomado esa noticia, de otro manera, que no sea con tristeza, que ellos estén viviendo esta situación. No soy ni abogado, ni fiscal, ni mucho menos juez”, expresó el DT de la Bicolor este viernes por la tarde en una rueda de prensa en Videna, tras ser consultado por el tema.

“Cuando desde lo mediático se prendió una fogata en el medio de una plaza para incendiar a Christian Cueva, dije que acá en la tierra hay personas que tienen el trabajo de juzgar, y son los jueces, y yo no lo soy. Y arriba es Dios es el que juzga. Lo único que me provocó fue tristeza y me costó mucho ayer y hoy abstraerme de eso, pero es una obligación que tengo, por mi responsabilidad y no pasarlo (a los jugadores)”, añadió el charrúa.





¿Qué dijo Agustín Lozano tras ser detenido?

Luego de varias horas de operativo, Agustín Lozano salió enmarrocado de su vivienda y declaró lo siguiente a la prensa: “Quiero pedirle a mi familia tranquilidad. A las personas que confían en mi persona, mucha tranquilidad; espero que se haga justicia y que todo se aclare (…) Quiero tranquilidad para todas las personas que confían en el trabajo que he venido realizando”.

Es importante mencionar que Lozano está siendo investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de fraude en la administración, corrupción y lavado de activos, debido al supuesto uso indebido de los recursos de la FPF, así como al presunto favorecimiento de algunos clubes. Además, también está implicado en la reventa de entradas y viajes al Mundial de Qatar 2022, entre otras acusaciones.





¿Cuántos años de cárcel podría afrontar Agustín Lozano?

En una entrevista para Canal N, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía, explicó el caso judicial y mencionó la posible condena que afrontaría el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en caso de ser declarado culpable. “La investigación va más allá de un año y medio por la fiscalía de crimen organizado, liderado por el doctor Orihuela, tras esto, ordenó el día de ayer (miércoles) un requerimiento de allanamiento con fines de detención y registró a doce personas. Hoy, junto a doce fiscales y policías especializados, ejecutaron el operativo tanto en Lima, Piura, Chiclayo, Huánuco y Tumbes.

Asimismo, Chávez Cotrina aclaró que el titular de San Luis enfrenta acusaciones por presuntos delitos de corrupción, fraude en la gestión pública y lavado de activos, en conexión con el manejo inapropiado de los recursos de la FPF. “Después de la detención de 15 días preliminares, la Fiscalía va solicitar otras medidas y ahí se hará pública las evidencias concretas contra los investigados”.

“Estamos hablando de un concurso real de delitos y en este caso, las penas se suman y estaríamos hablando de un total de veinte años de cárcel”, agregó el letrado. Cabe señalar que esta fase inicial también conlleva el cumplimiento de protocolos legales, como la revisión en medicina legal, antes de ser trasladados a la sede de la prefectura, donde se llevará a cabo la detención preliminar.

Si se confirma que los hechos por los cuales se acusa a Lozano y los demás directivos son ciertos, la condena será efectiva. La decisión final dependerá de que la Fiscalía presente pruebas sólidas, una pena potencial superior a cinco años y el riesgo procesal (como el riesgo de fuga o interferencia en el proceso).

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, fue detenido. (Crédito: Andina).





