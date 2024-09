Este lunes 19 de agosto, Pamela López denunció a Christian Cueva por violencia física y psicológica. La expareja del futbolista (aún esposa) brindó una entrevista al programa América Hoy y contó detalles sobre la demanda impuesta al padre de sus hijos. En el relato de los hechos, compartió los momentos difíciles que atravesó debido a las agresiones, mostrando también imágenes que comprueban la difícil situación que le tocó vivir con el actual jugador de Cienciano.

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, afirmó en el programa de TV.

Además, la denunciante detalló que cuenta con pruebas contundentes para respaldar todas estas afirmaciones. Dentro de esta recopilación, existen videos que capturan los momentos de violencia de la que fue víctima por parte del jugador. “Nosotros hemos tenido varias conversaciones privadas (con Janet Barboza), has sido testigo del dolor que sufría y la manipulación a la que estaba sometida. Sigo hasta las últimas con mi denuncia, por mí y mis hijos”, agregó en diálogo con las conductoras del programa.

Pamela López denunció a Christian Cueva por violencia física y psicológica. (Captura: América Hoy)

A su vez, mencionó: “Varios episodios (de violencia) han sido delante de mis hijos, no ha sido la primera vez que he sido víctima de violencia familiar. Uno (de los episodios) fue cuando descubro una infidelidad y otros, días antes de mi cumpleaños”.

En otro momento, Pamela López admitió que guardó silencio con la esperanza de que el deportista cambiara. “Eran cachetadas, jaladas de pelo, empujones. Lo último fue que me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello. Siempre hablaba improperios, insultos y luego venía arrepentido”, sostuvo.

“Me siento más fuerte, por mis hijos y mis hijas”

Pamela López -además- contó que estos momentos de violencia surgían de manera frecuente cuando Christian Cueva estaba bajo los efectos del alcohol. La conducta, según relató, pasó por evaluaciones de especialistas en psicología, quienes detallaron un patrón de comportamiento por parte del futbolista: “Los terapeutas que llevaron nuestro caso, porque fuimos al psicólogo, le diagnosticaron problemas con el alcohol”.

Por último, aseguró que existen más testigos de los hechos: “Me siento más fuerte, por mis hijos y mis hijas. Tengo tres hijas mujeres, la mayor de ella también ha sufrido una violencia que ya se comentará más adelante. Un familiar cercano de Christian Cueva me buscó cuando estaba a punto de denunciar en Trujillo. Me citó en la casa de mi mejor amiga, Claudia. Quería manipularme con mis hijos para que no denuncie”.





