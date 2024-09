Tras la denuncia impuesta por Pamela López hacia Christian Cueva, por violencia física y psicológica, este martes, la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso que la denunciante contará con medidas de protección contra el futbolista y actual esposo. Asimismo, desde la entidad también brindaron la posibilidad de instalar el aplicativo Botón de Pánico, en caso de algún acercamiento del denunciado o situación que pueda ocurrir en un futuro.

Desde la cuenta oficial de ‘X’, antes Twitter, la Corte Superior de Justicia de Lima hizo públicas estas medidas, y -a su vez- brindó los documentos respectivos a la denuncia. Esta acusación tomó mayor fuerza en la últimas horas, por lo que el caso comienza a dar sus primeros resultados. También se dispuso terapia psicológica para ambos junto a sus tres menores hijos. Además, de patrullaje policial alrededor de la vivienda de la víctima.

“El 8° Juzgado de Familia de la CSJL, prohibió a Christian Cueva Bravo cualquier tipo de acto que impliquen violencia familiar y acercamiento a Pamela López, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad”, se lee en la publicación.

Pamela López teme represalias de Christian Cueva tras denuncia. (Foto: GEC)

De acuerdo al documento publicado, Christian Cueva no podrá acercarse “hasta por una distancia de 300 metros y, en caso de incumplir, será detenido por un plazo de 24 horas en la Comisaría más cercana”. La medida está contemplada en el artículo 368° del Código Penal.

Por otro lado, esta no es la única disposición desde las autoridades; existe otra que implica a la familia completa: “Se dispuso terapia psicológica para Christian Cueva, Pamela López y sus tres menores hijos. Asimismo, patrullaje policial alrededor de la vivienda de la víctima”.

Cabe resaltar que, en conferencia de prensa, la defensa legal de Pamela López hizo público los videos donde fue agredida por Christian Cueva. El primero se dio en un ascensor de la ciudad de Trujillo, y en el segundo empiezan a discutir en los pasillos.

Pamela López presentó videos de agresión de Christian Cueva. (Video: Latina Digital)

¿Qué dijo Pamela López en conferencia de prensa?

Además de dar a conocer la denuncia pública y las pruebas que acusan a Cueva, Pamela López reveló que este año sufrió dos agresiones: la primera sucedió el 31 de enero cuando descubrió la infidelidad de su aún esposo. “Encaro y él me golpea”. La segunda se dio en una discoteca de Lima: “Era un secreto a voces, nunca salí a contarlo ni mucho menos. Me faltaba el aire, no solamente me cogotea, con la otra mano me asfixia. Temía por mi vida”, dijo.

Siguiendo con el relato, Pamela López contó que Christian Cueva tiene problemas con el alcohol, algo que es conocido por su terapeuta. Sumado a ello, afirmó que las amenazas y agresiones eran conocidas por sus padres: “Me manipulaban con el tema de mis hijos y el tema espiritual que llevaba para tener una familia funcional”.

En relación a posibles represalias por esta denuncia, mencionó que “Christian tiene bastantes amistades de esa índole. Temo por mi vida y la de mis hijos”. A su vez, explicó por qué no denunció antes estas acciones: “Básicamente por temor a no querer perjudicarlo porque era el padre de mis hijos”.

Medida de protección a favor de Pamela López

La Corte Superior de Justicia de Lima dictó las siguientes medidas a favor de Pamela López, luego de que ella interpusiera una denuncia:

La prohibición de parte de Christian Cueva de todo tipo de actos que impliquen violencia familiar y demás formas de agresiones psicológicas, insultos, humillaciones, entre otros agravios que menoscaben la integridad física, psíquica y emocional de la parte agraviada, así como de sus tres menores hijos.

El sometimiento de Christian Cueva a una terapia psicológica obligatoria, en el Centro de Salud Estatal más cercano a su domicilio, así como el reporte del resultado de la terapia recibida a su culminación.

La evaluación seguida de una terapia psicológica individual, con la que deberá beneficiarse la parte agraviada y sus menores hijos, en un centro de salud estatal más cercano a su domicilio, con la finalidad de superar la afectación emocional o daños ocasionados por los hechos suscitados.

El patrullaje constante, de forma periódica, en el domicilio de la agraviada, a cargo de la comisaría del sector, a fin de verificar la integridad y condiciones en las que se encuentre.

La prohibición del acercamiento o proximidad de Christian Cueva a Pamela López, en una distancia de 300 metros. En caso de incumplir, el denunciado será detenido inmediatamente por la comisaría más cercana, hasta por 24 horas sin que se comunique al juzgado, para ser denunciado por delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.

La prohibición de todo tipo de comunicación violenta, mediante palabra, llamadas telefónicas, redes sociales, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp directa o indirectamente, a la agraviada.

La disposición de una visita social por intermedio del Equipo Multidisciplinario, para lo cual se deberá buscar la vía más idónea, a fin de verificar si las medidas tomadas han sido ejecutadas y si el riesgo persiste o ha sido modificado en su nivel.

La aplicación del instrumento denominado Botón del Pánico, que se instala en el celular de la víctima, por el Área de Informática de la Corte.





