Aunque siguen peleando el Torneo Clausura (se encuentra como líderes con igual puntaje que Universitario de Deportes, con 14 unidades), el hincha de Alianza Lima no está del todo contento con la actuación de su equipo. La idea de juego y la poca elaboración son problemas que los íntimos no han podido solucionar hasta la fecha; Alejandro Restrepo nunca pudo llegar del todo al jugador, fue cesado y ahora a Mariano Soso le está costando las primeras semanas en el cargo. Y si bien lleva dos partidos dirigiendo y se mantiene invicto con el cuadro de La Victoria, tampoco ha ganado, ni celebrado un gol.

El equipo de Soso empató sin goles ante ADT en Matute y viene de repartir puntos contra Sporting Cristal en el Nacional. El tema está en que el equipo flaquea en tres cuartos de cancha, más allá de tener varias opciones en ataque. Llegaron Kevin Quevedo y Matías Succar para aumentar la cuota goleadora; sin embargo, estos no han podido mostrarse. Todo esto sumado a diferentes circunstancias como la lesión de Cecilio Waterman, la irregularidad de Pablo Sabbag, la dependencia de Hernán Barcos y el bajón de nivel de Sebastián Rodriguez.

Frente a los tarmeños en Matute, los íntimos dominaron el balón, controlaron el partido, pero no rompieron el cero, tuvieron cinco remates al arco, pero el arquero Pedro Díaz le negó en diferentes ocasiones el grito de gol. Ante la ‘SC’, la situación fue similar, incluso lucía más favorable cuando el árbitro Bruno Pérez pitó penal a favor. El ‘Bigote’ se paró frente a Enriquez, pero el disparo fue atajado por el portero, y terminaron también con cinco remates a portería.

Los refuerzos, Quevedo y Succar, no han podido hasta el momento marcar la diferencia, Sabbag está lejos de ser el mismo antes de su lesión el año pasado, ‘Bigote’ no siempre toma el rol de distribuidor (a veces le deja el cargo a Catriel Cabellos), sin Waterman (lesionado posiblemente hasta final de temporada) y con un Barcos sentido, luego de salir lesionado frente a los celestes, el panorama respeto al gol no luce tan alentador A raíz de ello, Depor conversó con diferentes periodistas para conocer su mirada sobre esta situación.

Delanteros de Alianza Lima 2024 Partidos Minutos Goles Asistencias Hernán Barcos 28 1960′ 15 3 Cecilio Waterman 19 1350′ 5 1 Pablo Sabbag 6 203′ - - Kevin Quevedo 5 243′ - - Matías Succar 3 112′ - - Víctor Guzmán 4 43′ - -

Voces sobre el tema

Seis periodistas fueron consultados sobre la realidad íntima, que lleva dos partidos sin anotar, siendo justamente un equipo que se reforzó para el Clausura con dos nombres importantes, tras la venta de Kevin Serna: Kevin Quevedo. Para Eddie Fleischman, el problema no es del ataque en sí, sino de la elaboración, problema que no se solucionaría trayendo otro delantero. “La falta de gol no necesariamente está relacionada al centro delantero, sino a la generación de fútbol ofensivo y de situaciones claras. Alianza genera muy pocas hace rato. Su problema es de sistema y de generación de sociedades”, sostuvo el periodista de Willax.

Los íntimos tuvieron opciones de abrir el marcador tanto ante ADT como frente a Cristal, cinco remates al arco en cada partido; sin embargo, de cara a la portería tambíen tienen un problema. Vicente Cisneros y Julián Fernández concuerdan que la falta de definición tambíen está pasándole factura al elenco blanquiazul. “El problema de Alianza es de terminar mejor lo que genera en zona de definición. Fue superior al ADT y Cristal, pero no lo llevó al resultado. El problema es técnico y mental; el problema no solo es un ‘9′, le falta medios ofensivos que tengan gol y pisen el área. No todos los goles dependen de Barcos”, dijo el periodista de GOLPERÚ.

En esa misma línea, Fernández dio sus impresiones: “Los dos partidos terminaron con producción en cero de gol, pero hay una gran diferencia de lo que generaron contra ADT, que fue la falta de definición, que contra Cristal, que fue falta de elaboración, porque tuvieron un remate al arco desde el punto penal y otro remate de Quevedo que Enriquez tapó y luego bloqueó el disparo de Sabbag”, comentó el periodista de RPP.

Por su parte, Fernando Egúsquiza se refirió a la ‘Barcodependencia’, la cual se siente cuando el capitán íntimo no aparece o no está en su mejor momento, la calidad ofensiva de Alianza decae; asimismo, la baja de Kevin Serna, un jugador tan revulsivo y que generaba mucho peligro no ha podido ser reemplazada hasta el momento.

“[El problema de Alianza] Se debe a que existe una dependencia ofensiva en Barcos que ha marcado más de la cuarta parte de los goles de Alianza en la temporada. Eso sumando a la ida de Serna ha mermado el ataque. Los que han llegado aún no se consolidan como es el caso de Succar y Quevedo. Alianza ha tenido demasiada mala suerte con la lesión Waterman y que Sabbag le siga costando volver después de su lesión”, manifestó el periodista de Latina TV.

En tanto, Ana Lucía Rodríguez dio una mirada más amplia identificando hasta dos problemas que han generado esta poca efectividad en las últimas dos fechas del Clausura: el bajo nivel de los ataques en general y la posición y vocación ofensiva de Sebastián Rodríguez, quien en un primer momento cuando llegó fue señalado como el conductor del equipo. “Creo que hoy la falta de gol de Alianza tiene dos puntos importantes. Primero, los atacantes no andan bien, tiene muchos y ninguno anda bien, salvo Barcos, que sigue demostrando temporada tras temporada que es el jugador más importante, que si él no está, el gol de Alianza se complica. Con su lesión no se sabe cuándo volverá, no creo que llegue el martes. Waterman está lesionado y Sabbag no anda bien”, comentó la periodista de L1 Max.

“Quevedo, que llegó para ser el diferente de Alianza, todavia no ha marcado la diferencia. Contra Cristal, entró bien, pero no hizo la diferencia; Succar es otro ‘9′ que llegó. Alianza tampoco tiene un ‘10′, para mi Sebastián Rodríguez no es un ‘10′ neto. Si bien es un jugador que te puede dar un pase distinto, es un jugador que juega muy pegado a la defensa, suele hacer todo el recorrido, es un poco más el nexo. Alianza no tiene ese jugador distinto que te dé ese pase filtrado, tampoco lo ha encontrado con Neira, que llegó para eso. No creo que sea necesario fichar otro ‘9′. Lo que necesita Alainza es un jugador desequilibrante y Sebastián Rodríguez no tiene esas cacterísticas”, agregó ‘Analú'.

Por otro lado, Ricado Montoya fue el único que le puso paños frios a la realidad blanquiazul, pues considera que no es un problema como tal y que Alianza está generando situaciones, por lo que en cualquier momento el gol caerá. “No creo que sea alarmante que Alianza no haya converido en dos partidos, porque genera situaciones, los arqueros rivales fueron figuras en ambos partidos. Alainza solo podria reforzarse con un ‘9′ nacional porque los cupos ya estan agotados, habria que ver qué jugadores le pueden garantizar esa cuota de gol que necesitan”, apuntó el comentarista de L1 Max. ¿Se acabará la mala racha contra Cienciano del Cusco?





