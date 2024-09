Luego de realizar una denuncia pública, junto a su abogada Rosario Sasieta, Pamela López mostró los videos que confirman que Christian Cueva la agredió físicamente. La expareja (aún esposa) del futbolista de Cienciano del Cusco brindó detalles sobre los difíciles momentos que le tocó vivir, y mostró las imágenes que detallan los golpes, gritos y agresiones en el edificio donde vivían. A su vez, afirmó que buscará protección para ella y sus hijos.

“Estar aquí para mí es muy complicado. Ha sido una decisión de mucho tiempo. Agradezco a la doctora (Rosario Sasieta) para poder tomar esta decisión y poder denunciar la violencia familiar. No fue la primera vez, fueron muchos años de violencia física y psicológica. Lo he tratado con terapias, tengo el respaldo de mi terapeuta quien conoce el caso a la perfección. Me ha ayudado a mí y a mis hijos que, indirectamente, también fueron víctimas de esto”, contó en conferencia de prensa.

Pamela López presentó videos de agresión de Christian Cueva. (Video: Latina Digital)

Siguiendo con el relato de lo sucedido, Pamela López contó que Christian Cueva tiene problemas con alcohol, algo que es conocido por su terapetuta. Sumado a ello, afirmó que las amenazas y agresiones eran conocidas por sus padres: “Me manipulaban con el tema de mis hijos y el tema espiritual que llevaba para tener una familia funcional”.

A su vez señaló que fueron dos agresiones en el 2024, la primera sucedió el 31 de enero cuando descubre la infidelidad de su esposo: “Encaro y él me golpea”. Además, la segunda se dio en una discoteca de Lima: “Era un secreto a veces, nunca salí a contarlo ni mucho menos. Me faltaba el aire, no solamente me cogotea, con la otra mano me asfixia. Temía por mi vida”.

En relación a posibles represalias por esta denuncia, mencionó que “Christian tiene bastantes amistades de esa índole. Temo por mi vida y la de mis hijos”. A su vez, explicó por qué no denunció antes estas acciones: “Básicamente por temor a no querer perjudicarlo porque era el padre de mis hijos”.

Por lo pronto, en la conferencia también se detalló que habrá medidas de restricción para que Christian Cueva no pueda acercarse a Pamela López mientras procede la denuncia. Además, también se brindará protección a los niños para evitar cualquier conflicto posterior.

Pamela López sobre postura de Cienciano

Edy Cuéllar, dirigente de Cienciano, se refirió a la demanda contra ‘Aladino’ y manifestó -en RPP- que, mientras dure la investigación, el futbolista tendrá que jugar por el club. Pamela López se enteró de las declaraciones y prefirió “mantener cautela” sobre lo mencionado: “No se quién declaró eso, pero las tomaré con paciencia. Me parece una burla. Es lamentable”.

Por otro lado, Pamela López indicó que conoce a Sergio Ludueña (dueño de Cienciano) y a Zoe Ganoza (gerente deportivo), alegando que, uno de ellos sabía del caso: “Lamentable que minimice estos hechos. Hoy en día en Perú hay muchas víctimas de violencia física y piscológica (...). El talento es un punto aparte, pero no es un ejemplo para muchas cosas”.

Rosario Sasieta, abogada de la agraviada, también tomó la palabra y mostró su postura haciendo un llamado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para tomar acciones: “¿Ese es el tipo de futbolista que queremos? Pregunto al presidente de la FPF (Agustín Lozano) si existe algún protocolo para las personas denunciadas de este tipo”.





