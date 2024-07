¡Gran noticia! Erick Osores volvió a las pantallas de televisión, tras largos meses de ausencia por un complicado diagnóstico médico que le impedía desenvolverse con normalidad. El regreso del periodista deportivo se dio en América TV en la transmisión del partido de Perú vs. El Salvador, el último amistoso de la Selección Peruana previo a su participación en la Copa América 2024.

Al inicio del bloque televisivo, desde el canal emitieron un recuento de sus mejores momentos cubriendo distintos escenarios deportivos, destacando su trayectoria profesional. El también comentarista recibió el alta médica para desempeñar sus actividades diarias.

“Venía un poco bajoneado por la selección, pero verte aquí me llena de entusiasmo, alegría y satisfacción. La verdad que América Televisión y América Deportes no es lo mismo sin ti. El que no se había dado cuenta, hoy ya se dio”, comenzó Óscar del Portal en referencia a la presencia de Erick Osores.

Desde la mesa, sus compañeros destacaron su presencia y también tuvieron palabras de apoyo por los momentos complicados que vivió en los últimos meses. Evitando ahondar más en el tema, comenzaron a hablar sobre lo que será el duelo entre Perú y El Salvador.

En el mes de abril, se dirigió a sus seguidores en redes sociales: “Hola gente, ¿cómo están? Les mando un gran saludo. Aquí estoy de regreso, haciendo mi primer videíto después de un buen tiempo, pero vale la pena. Les mando un fuerte abrazo, espero verlos pronto, de hecho va a ser así. Y gracias por tanto cariño, se los tengo que decir. Pronto nos vemos”, señaló.

Además, en aquella aparición agradeció todo el apoyo brindando en este tiempo: “Estoy super contento con la visita de Karito y de Ale, quienes me han traído estos globos que me han emocionado tremendamente. Me han traído pie también”. Las palabras fueron hacia dos jóvenes que lo visitaron en casa.

Por lo pronto, tras su regreso, el periodista se prepara para lo que será la transmisión de los partidos de la Selección Peruana en la Copa América 2024. América TV se encargará de llevar todos los partidos en los que tenga presencia ‘la bicolor’ para este certamen.

¿Dónde ver los partidos de la Copa América 2024?

A través de señal abierta en Perú, el canal América TV transmitirá partidos de la Copa América 2024 de manera gratuita, aunque con una cobertura limitada. La cantidad total de encuentros dependerá de cómo le vaya a la Selección Peruana. Por lo pronto, son seis partidos de carácter fijo: duelo inaugural, tres partidos de Perú en fase de grupos, una semifinal y final. Sin embargo, si la ‘Sele’ accede a cuartos de final, se podrá ver en las pantallas del canal. Misma situación si llega a jugar por el tercer lugar.

El caso DSPORTS, canal deportivo de DIRECTV y su plataforma streaming DGO es distinto, ya que transmitirán los 32 partidos de la Copa América. Es decir, transmitirán todos los partidos del torneo en Perú y la región.

FECHA 1

Argentina vs. Canadá | 20 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. (América TV y DSPORTS)

Perú vs. Chile | 21 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (América TV y DSPORTS)

Ecuador vs. Venezuela | 22 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Levi’s Stadium, Santa Clara, California. (DSPORTS)

México vs. Jamaica | 22 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Estados Unidos vs. Bolivia | 23 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (DSPORTS)

Uruguay vs. Panamá | 23 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (DSPORTS)

Colombia vs. Paraguay | 24 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Brasil vs. Costa Rica | 24 de junio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | SoFi Stadium, Inglewood, California. (DSPORTS)

FECHA 2

Perú vs. Canadá | 25 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas. (América TV y DSPORTS)

Chile vs. Argentina | 25 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Ecuador vs. Jamaica | 26 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

Venezuela vs. México | 26 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | SoFi Stadium, Inglewood, California. (DSPORTS)

Panamá vs. Estados Unidos | 27 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. (DSPORTS)

Uruguay vs. Bolivia | 27 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Colombia vs. Costa Rica | 28 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Paraguay vs. Brasil | 28 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

FECHA 3

Argentina vs. Perú | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (América TV y DSPORTS)

Canadá vs. Chile | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

México vs. Ecuador | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Jamaica vs. Venezuela | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

Bolivia vs. Panamá | 1 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

Estados Unidos vs. Uruguay | 1 de julio, 8:00 p.m. (horario de Perú) | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri. (DSPORTS)

Brasil vs. Colombia | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Levi’s Stadium, Santa Clara, California. (DSPORTS)

Costa Rica vs. Paraguay | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

CUARTOS DE FINAL

Por definir vs. Por definir | 4 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 5 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

SEMIFINALES

Por definir vs. Por definir | 9 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 10 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (DSPORTS)

TERCER PUESTO

Por definir vs. Por definir | 13 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (América TV si es que llega Perú y DSPORTS)

FINAL

Por definir vs. Por definir | 14 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (DSPORTS y América TV)





