Pese a tener un inicio de 2024 con un nuevo equipo y comenzar a retomar el gran nivel que tuvo, lo que lo llevó a ser convocado en algún momento por la Selección Peruana, Santiago Ormeño logró amistarse con el gol y cada vez que era solicitado por su DT, el atacante respondía anotando. Sin embargo, su rendimiento fue de más a menos. El delantero de origen mexicano y nacionalidad peruana, tras su paso por Juárez y Chivas, donde no destacó, llegó a Puebla este año con el objetivo de tener más oportunidades en el campo, pero no fue lo esperado y surgió la posibilidad de nuevos aires para ‘Ormedeus’. Depor pudo conocer que, ante los rumores de su salida de La Franja, el ‘9′ se queda en la Liga MX y descarta salir a otro equipo, pese a que en la Liga 1 también había interés por llevárselo para el Clausura.

Antes de regresar a los ‘Camoteros’, su nombre estuvo entre las posibilidades de refuerzo para Sporting Cristal al inicio de este 2024. Sin embargo, el delantero de 30 años, en búsqueda de retomar su nivel que lo puso en el radar de diferentes equipo, decidió continuar su proceso en México, donde retomó su actividad con Puebla, sumando así su tercera etapa con este club, donde tuvo grandes actuaciones y anotó una considerable cantidad de goles.

A pesar de su gran momento en la Liga MX, parecía que su estadía sería pasajera, ya que su nombre fue mencionado como posible refuerzo para grandes equipos de la Liga 1, como Alianza Lima y Universitario de Deportes. Estos equipos tuvieron dificultades con sus delanteros durante el Torneo Apertura, mostrando una deficiencia en estadísticas de goles que los aficionados notaron. Sin embargo, la posibilidad de que ‘Santi’ cambiara de equipo fue descartada.

Ante este contexto, Depor pudo conocer que Ormeño, que disputó 13 partidos en el Clausura, ingresando en muchos de ellos en el segundo tiempo, y logró anotar 4 goles en 777 minutos, a pesar del interés de otros equipos por ficharlo para el inicio de un nuevo torneo, decidió quedarse en La Franja y enfrentar el Apertura 2024, respetando así su contrato que finaliza en diciembre del presente año.

Durante sus dos períodos anteriores en el club, ‘Santi’ logró marcar un total de 20 goles en 51 partidos oficiales con Puebla. A pesar de encontrarse actualmente cedido hasta el final de la temporada, sigue manteniendo un contrato vigente con Chivas hasta junio de 2025. Aunque no ha sido titular bajo la dirección del nuevo DT José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, el inicio del Apertura podría significar el inicio de su trayectoria para ganarse un lugar en el equipo titular.





¿Cuándo empieza el Apertura 2024 de la Liga MX?

En plena disputa de la Copa América 2024 en Estados Unidos, el fútbol mexicano se encuentra en una pausa hasta que este torneo internacional culmine. Además, este semestre está marcado por la pausa para disputar la Leagues Cup en Estados Unidos. En esta competencia, los equipos de la Liga MX vuelven a enfrentarse a los clubes de la MLS en sus canchas; la edición pasada fue ganada por el Inter Miami de Lionel Messi.

En México, el Torneo Clausura ya es cosa del pasado. Tras un extraordinario primer semestre del año, América consiguió el bicampeonato y su decimoquinto título de liga al vencer a Cruz Azul. Después de este logro, el resto de los equipos ya se están preparando para afrontar un nuevo certamen, donde buscarán arrebatarles la corona en este nuevo inicio.

Ahora, la Liga MX se encuentra enfocada en el Torneo Apertura 2024, donde todos los equipos buscan romper el invicto de las Águilas, que ahora van por el tricampeonato. Las autoridades en México aún no han confirmado la fecha exacta de inicio del torneo; sin embargo, la fecha tentativa de inicio es el viernes 5 de julio. Para este día están programados los duelos entre Querétaro vs. Tijuana y Puebla vs. Santos, aunque aún sin horario definido.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR José Varela Todo el acontecer de Alianza Lima. Primicias, entrevistas, informes especiales, transmisiones en vivo. Su trayectoria comienza el año 1998 en la Revista Gente. Posteriormente, diario Todo Sport y Líbero. Actualmente en Depor. 25 años de carrera. Estudió en la Universidad San Martín de Porres.