En el 2007, la Selección Peruana Sub 17 logró clasificar al Mundial de la categoría, hazaña que no ha logrado repetirse hasta el día de hoy. El equipo dirigido por Juan José Oré llegó hasta los cuartos de final y fue bautizado como los ‘Jotitas'. Todos esperaban una generación brillante de futbolistas, sin embargo, cada uno decidió tomar diferentes rumbos y pocos continúan hoy practicando el ‘deporte rey’ de manera profesional.

Hace algunos años, Anthony Molina, un exjotita que también vistió la camiseta de la Universidad San Martín, decidió dar un paso al costado y comenzar una vida nueva. En conversación con Deporcast, el exjugador nos cuenta cómo es que decidió cambiar de rumbo y a qué se dedica actualmente.

“Desde hace 5 años estoy dedicado a ser asesor de bienestar, a ayudar a la gente a estar físicamente bien, a encontrar su mejor versión. Ayudo a mucha gente que está metida en el deporte. Hay varios jugadores que son mis clientes. Entre los más disciplinados está Maxi Velasco, que es amigo mio de cuando jugábamos en la San Martín; también ayudo mucho a Alejandro Hohberg y Carlos Asccues. Hay mucha gente del deporte que confía en mí porque saben que he estado metido en el rubro y conozco el requerimiento”, señaló el exfutbolista”

“Fue difícil al comienzo, todavía extraño jugar fútbol, de hecho he tenido la posibilidad de volver a jugar fútbol todos estos años porque físicamente estoy super bien, soy una persona que cuida mucho su cuerpo, que descansa sus horas y se alimenta como debe. No lo he hecho por decisión personal, porque me va muy bien en lo que me dedico”, continuó.

Finalmente, Anthony Molina recordó el Mundial de Corea del Sur y lo que le tocó vivir en el 2007. “La experiencia con los ‘Jotitas’ fue la mejor de mi vida, indescriptible. Representar al país es lo que uno siempre quiere desde niño, entonces llegar al mundial fue un sueño cumplido. Para mí fue increíble, era un grupo de personas que aspiraban a grande, nos permitió conocer cierta parte del éxito”

