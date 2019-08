Conoce el gran esfuerzo que realizó Movistar para transmitir los juegos Lima 2019

En el patio de un condominio en Pueblo Libre, dos adolescentes juegan al bádminton. El periodista de Movistar Deportes, José Carlos Armendáriz, camina por el lugar y se detiene. Desea fotografiar a estos jóvenes de unos 14 años que golpean una pluma con sus raquetas. Saca su celular, pero de inmediato lo guarda. No quiere invadir el espacio personal de estos chicos. Al periodista le parece “icónico” lo que tiene frente a sus ojos: dos amigos, en las afueras de sus casas practicando un deporte que no es el fútbol.



“Verlos jugando espontáneamente al bádminton me conmovió”, dice desde la cabina de transmisión de Movistar. Su emoción tiene una razón: siente que el interés por un deporte que no es el balompié es motivado por la fiesta deportiva que actualmente vive nuestra ciudad, los Juegos Lima 2019, donde más de 6.000 atletas de 41 países buscan la gloria en 39 deportes y 61 disciplinas.

“Como comunicadores somos una especie de vehículo para acercar a nuestros atletas. Ahora la gente reconocerá a nuestros levantadores de pesas, a las chicas de la gimnasia, a los maratonistas, a todos. Nosotros, como Movistar Deportes, estamos comprometidos con ellos”, cuenta Armendariz, uno de los rostros de Movistar Deportes (703 HD y 03 SD) y del canal Lima 2019 (719 HD o 19 SD), señal exclusiva de Movistar que transmite durante 24 horas y siete días de la semana el evento deportivo más grande que ha tenido nuestro país.



Talentos deportivos

Junto a José Carlos se encuentra la periodista Daniella Fernández Vassallo, otro de los talentos de Movistar Deportes que, día a día, realiza la cobertura de este evento. Hace unos días estuvo en cabina junto a la campeona mundial de surf, Sofía Mulánovich. Transmitían la histórica fecha en la que el deporte de la tabla le dio al Perú siete medallas (3 de oro, 3 de plata y una de bronce).



“Junto a Sofía lloramos de la emoción, nos angustiábamos con la participación de cada uno de los surfistas y terminamos felices por lo logrado”, recuerda Fernández Vassallo al rememorar la astucia de Piccolo Clemente al treparse a las olas, o el abrazo de Daniela Rosas con su madre al obtener su presea.

La periodista asegura que hoy la sociedad abraza estos juegos que van camino a ser los mejores de la historia. “Hoy, los niños te piden correr tabla, jugar squash. Siento que estos Juegos serán un punto de quiebre y el gran trampolín para el deporte peruano”, dice, con micrófono en mano, siempre atenta a la transmisión. A su lado, los productores y asistentes entregan la pauta del día con los horarios de cada deporte y con especial énfasis si hay participación de atletas peruanos. Es allí donde el nervio crece por brindar una transmisión impecable, informativa y emocionante.



Un evento de este tipo merece una cobertura como la que se viene realizando. Ana Rivero, jefe de transmisiones de Movistar Deportes, y Manuel Paz Soldán, jefe de producción, explican el despliegue que vienen realizando: movilizan a diario unas cien personas (entre conductores, comentaristas, reporteros, artistas, camarógrafos, técnicos y otros) para la cobertura en vivo por la señal 19 y 710 y los noticieros o programas de Movistar Deportes como Modo Sele, Central Lima 2019, Entre Memes y Al Ángulo.

Además, Lima 2019 cuenta con la voz de expertos que explican de forma adecuada los deportes, como las disciplinas ecuestres, el tiro al arco, el ping pong, el judo, el karate, la gimnasia artística, la natación y el levantamiento de pesas. “No solo buscamos transmitir emociones, sino también información, eso es lo genial de este trabajo”, coinciden tanto Rivera como Paz Soldán, entre el loquerío del ‘switcher’ y el sonido de los teléfonos. “Los mismos esfuerzos realizaremos para los juegos Parapanamericanos que inician el 23 de agosto”, dicen. Y de fondo se oye un “¡Arriba Perú!”. Es el grito del público que abarrota los escenarios y se cuela por los televisores. Pronto, otro deportista peruano hará historia.



