Un peruano podría ganar la fortuna de Cristiano Ronaldo

La famosa lotería Mega Millones de Estados Unidos está entregando un pozo acumulado de casi $400 millones de dólares y desde Piura hasta Tacna son miles los peruanos que están ingresando al sitio web theLotter.com para adquirir un boleto.



A través de éste portal en internet, único en el mundo aprobado para vender billetes oficiales a extranjeros, son millones de personas las que sueñan con ganarse un premio equivalente a la fortuna de Cristiano Ronaldo.



Un premio que supera los $1.300 millones de soles

Para nadie es un secreto que las loterías norteamericanas son las más grandes del mundo y hasta hace apenas unos años se podía participar sólo si se vivía en Estados Unidos, pero desde que el sitio web theLotter.com volvió la lotería global ahora se puede participar desde el Perú, es decir que cualquier ciudadano común y corriente tiene hoy acceso a fortunas dignas de los futbolistas más famosos del planeta a tal punto que quien gane en el próximo sorteo, se convertirá de la noche a la mañana en una persona más rica que Paolo Guerrero, James Rodríguez, Luis Suárez o Leo Messi.



¿Qué ocurre cuando alguien gana?

theLotter.com cobra una comisión por el servicio de mensajería y le asegura la entrega del tiquete oficial al comprador en caso de ser ganador.

Si un peruano gana habiendo comprado su boleto a través de theLotter.com , la empresa corre con todos los gastos pagos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el billete ganador y además le asigna un abogado, también pago por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio.



Únicamente en casos cuando el usuario no obtiene la visa americana, theLotter.com reclama el dinero y lo transfiere a la cuenta bancaria del ciudadano extranjero donde quiera que se encuentre.



Garantía de servicio

theLotter.com es un portal en internet que opera hace más de 16 años y ha sido mencionado en medios reconocidos en todo el mundo como el New York Times , NBC , CNN y el canal de noticias Fox . Además cuenta con una gran galería de ganadores de todas partes del mundo, incluidos usuarios de Panamá, Colombia, El Salvador y Canadá.



Representantes de theLotter.com aclaran que el portal de internet no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no es catalogado como un operador de loterías ni mucho menos, un sitio web de apuestas. Su servicio consiste únicamente en hacer mensajería certificada para boletos de lotería de más de 50 sorteos oficiales en todo el mundo.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, MasterCard y Diners Club, siendo MasterCard la tarjeta más aceptada en el Perú.