En el 2025 la ventana empezó antes de lo habitual por el Mundial de Clubes FIFA, lo que permitió algunos registros anticipados antes de su cierre el 10 de junio.

Sin embargo, la reapertura de este período de transferencias será el 16 de junio, lo que dará nuevamente la posibilidad a los clubes de seguir fichando talento para la temporada 2025/26 de la Premier League.

Asegurar el talento: El fin último de los clubes ingleses

Aunque el mercado sigue abierto, algunos clubes ya han aprovechado esta oportunidad para ponerle la firma a los mejores jugadores de cara a la próxima temporada. Hay que tener en cuenta que esta liga europea es de las más competitivas y también de las más caras, pero además los clubes ingleses se disputan a estos jugadores no solamente entre ellos, sino también con el resto de clubes de Europa.

Refuerzo en la portería del Liverpool F.C.

Los porteros son una pieza central en la ingeniería de la defensa. Por eso, el Liverpool ha llegado a un acuerdo para fichar a Armin Pecsi, procedente de Puskás Akademia.

El joven portero húngaro de 20 años llega al club tras una destacada temporada en la liga húngara, donde fue nominado al prestigioso Golden Boy y contribuyó al subcampeonato de su equipo.

Asimismo, el club espera cerrar el trato por Florian Wirtz a través de una oferta millonaria al Bayer Leverkusen. Estos dos movimientos reflejan la voluntad de los “reds” de fortalecer todas las líneas de su equipo. Si deseas ver al combinado en acción, compra entradas para asistir a partidos de Liverpool FC a través de este enlace.

Chelsea y Liam Delap, un fichaje estratégico a largo plazo

Uno de los movimientos más destacados hasta el momento ha sido la incorporación de Liam Delap, delantero de Ipswich Town, quien ha firmado un contrato con el Chelsea hasta 2031.

El jugador llega a Stamford Bridge con la intención de continuar su desarrollo, después de haber sido uno de los destacados de la Premier League 2024/25 con 12 goles y una nominación al Young Player of the Year.

En sus primeras declaraciones, Delap expresó su entusiasmo por el proyecto de Chelsea, destacando la posibilidad de crecer y lograr grandes éxitos con los “blues”.

Talento español en el Newcastle United

Otro de los clubes que ha aprovechado la ventana es Newcastle United, que ha asegurado al prometedor extremo español Antonio Cordero de Málaga. El jugador de 18 años, conocido como Antoñito, ha hecho 60 apariciones en competiciones oficiales con el Málaga, sumando 7 goles y 9 asistencias.

Se espera que Cordero pase esta temporada a préstamo a otro club, lo que le permitirá seguir desarrollándose.

Asimismo, Newcastle ha mostrado su entusiasmo por este fichaje, con su director deportivo Paul Mitchell comentando que Cordero es un talento emocionante con un gran potencial.

Caoimhín Kelleher rumbo al Brentford

Otro movimiento interesante ha sido la transferencia del portero irlandés Caoimhín Kelleher de Liverpool a Brentford. Kelleher, quien ha sido un miembro regular de la selección de Irlanda, llega a Brentford con un contrato de cinco años.

Este fichaje de larga duración también refleja la tendencia de los clubes de la Premier League de reforzar la zona defensiva con jugadores experimentados y con proyección.

Un mercado que no termina ahora

Aquí el que no corre, vuela, por eso muchos clubes ya concretaron. Sin embargo, otros meditan más las decisiones.

Equipos como Manchester United, Arsenal y Manchester City siguen trabajando tras bambalinas para empezar la temporada siguiente con la menor cantidad de “fugas” y la mayor cantidad de incorporaciones valiosas.

¿Qué es concretamente la “ventana de transferencias” del fútbol inglés?

La ventana de transferencias en el fútbol inglés es un periodo en el cual los clubes pueden fichar jugadores de otros equipos, transferir propios y realizar cesiones. Existen dos ventanas principales cada temporada: la de verano, que abarca desde junio hasta finales de agosto, y la de invierno, que tiene lugar en enero.

Durante estos períodos, los clubes se centran en reforzar sus plantillas, cubrir vacíos en el equipo o vender jugadores que ya no son necesarios.

Este año, debido al Mundial de Clubes FIFA, la ventana se abrió el 1 de junio para permitir a los clubes que participaban en el torneo registrar jugadores antes del 15 de junio.

Se reabrirá oficialmente el 16 de junio hasta el 1 de septiembre y, durante este tiempo, los equipos van a asegurar la mayor cantidad de fichajes estratégicos, para incorporar jugadores valiosos, que sirvan tanto para la Premier como para los torneos internacionales, siendo el más importante de ellos la Champions League.

Chelsea, Newcastle United, Liverpool y Brentford son solo algunos de los clubes que ya han asegurado jugadores prometedores, mientras que muchos otros clubes esperan concretar sus movimientos en las semanas venideras. ¿Estarán a tiempo para contratar a sus talentos?