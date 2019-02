Sporting Cristal: Carta de un hincha celeste

"No recuerdo muchos momentos anteriores a ese, pero en mi memoria la primera imagen del Sporting Cristal es de un día, quizá domingo o sábado, en que una masa celeste se iba moviendo, de un lado a otro, sobre las tribunas del Estadio Nacional. Yo tendría 8 o 9 años, y empezaba a definir mi mundo. En el Perú, donde ocho de cada diez hombres se declaran seguidores del fútbol, elegir los colores que uno defenderá en la cancha es parte de la identidad que se forma con los años. Por eso aquel momento, cuando veía por televisión ese partido —ya no recuerdo cuál, pero era de la campaña de 1994, cuando el equipo tenía una de las mejores generaciones con el ‘Chorri’ Palacios, el ‘Viejo’ Balerio, el ‘Camello’ Soto y Julinho, por mencionar a algunos—, me hice ‘celeste’.



Lo que pasó en esa época hizo que muchos reafirmáramos nuestra adhesión a la ‘ Raza Celeste’, y sintiéramos orgullo por vestir esa camiseta color cielo. El tricampeonato de 1994, 1995 y 1996 y el subcampeonato en la Copa Libertadores en 1997 fueron los mayores logros, pero no los únicos. En los últimos 25 años, el Sporting Cristal ha alzado nueve veces la copa del torneo local y en ocho ocasiones quedamos subcampeones. Y lo más importante: hay una idea de juego del ‘toque’, de la calidad por encima de todo y de ir siempre con la mira en el arco rival.



Los amantes del fútbol sabemos que la camiseta pesa. Tiene un valor que va más allá de ser solo la indumentaria de juego. Por eso, es imposible pensar en los logros del Sporting Cristal sin recordar la piel que vistieron los jugadores en los momentos de mayor gloria. Por ejemplo, aquel campeonato del 2002 en el que vinimos desde atrás, o el último del 2018, con un juego impecable y la mayor cantidad de goles anotados."

Nueva piel

Este año es una agradable sorpresa ver el esfuerzo que ha hecho adidas. La piel 2019 tiene una tecnología innovadora, brinda un mayor control de la temperatura corporal y evita que el sudor se pegue en la tela. Por eso, permite un mejor desenvolvimiento en el juego. ¡Obvio que esto también vale para el hincha que alienta y alienta desde la tribuna!



El diseño de esta camiseta es también de los mejores. Lleva un corte entallado para mayor comodidad y trae un cuello redondo con botón, al estilo nerú, lo que le da un aspecto casual pero manteniendo el espíritu deportivo. Las tres venas del hombro, elemento habitual en la ropa de adidas , tienen un azul intenso que combina con el cian clásico del Sporting Cristal.



