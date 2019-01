¡Fuerza, motera! El emotivo mensaje de Gianna Velarde tras quedar fuera del Dakar 2019 [VIDEO]

Gianna Velarde hizo historia en el Dakar 2019 al convertirse en la primera peruana en disputar el rally más extremo en la categoría motos. Sin embargo, la piloto no pudo cumplir su objetivo de completar las 10 etapas de la carrera.

Luego de una complicada segunda etapa, Gianna Velarde partió rumbo a Arequipa para una de las fechas más largas del Dakar 2019. "Me dije a mí misma que esta sería mi etapa, porque era trocha, pero tuve problemas con la moto", dijo la peruana, a través de un video en Instagram.

"Me quedé atorada un par de veces en la arena, pero logré salir sola. Luego la moto empezó a recalentar. Me detuve un rato y fui por la playa, allí me pegué un golpe fuerte. Y cuando estaba a seis kilómetros de la meta, se me apagó la máquina por un problema con el radiador. Aunque lo arreglé, no me dejaron continuar porque ya era tarde", agregó Velarde.

Luego de explicar lo que fue su primera participación en un Rally Dakar, Gianna Velarde dejó un mensaje final para sus seguidores en Instagram. "Solo les puedo decir que me he esforzado un montón para estar acá", finalizó la peruana, casi entre lágrimas.