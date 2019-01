¡Triunfo en todo sentido! Ganador del Dakar 2019 le propuso matrimonio a su pareja en el podio [VIDEO]

Ganó en la competencia y también salió victorioso en el amor. Nicolás Cavigliasso protagonizó un emotivo momento al pedirle matrimonio a su pareja tras ser coronado como campeón de la categoría quads del Dakar 2019.

Luego recibir el trofeo y la medalla, Nicolás Cavigliasso se puso de rodillas y sorprendió a todos los presentes en la premiación realizada en la Costa Verde en Magdalena. Valentina, muy conmovida, aceptó y respondió con un beso y un abrazo.

"Está completamente loco, no me lo esperaba", dijo la novia de Nicolás Cavigliasso, con el que mantiene una relación de ocho años, según el diario La Nación. Valentina lo acompaña a todas las competencias, y el Dakar 2019 no fue la excepción.

El podio del Dakar 2019 en la categoría de los quads fue copado por tres pilotos argentinos, con Nicolás Cavigliasso como campeón, y Jeremías González Ferioli y Gustavo Gallego en segunda y tercera posición, respectivamente.



Nicolás Cavigliasso dominó casi de principio a fin esta categoría en la que por momentos hubo hasta cinco argentinos en las primeras posiciones de la clasificación general.