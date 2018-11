Alguna vez Luis Miguel confesó su gusto por el fútbol, hasta relató que ocasionalmente lo practicaba y siempre de delantero. Pero nunca se llegó a saber si fuera hincha de algún equipo, al menos no hasta hace poco que su exproductor argentino Matías Mc Cluskey contó una divertida anécdota con el equipo Boca Juniors.



En el invierno de 1988, cuando Luis Miguel apenas tenía 18 años, el cantante mexicano fue a ver un partido de Boca Juniors a la mismísima La Bombonera en el barrio de La Boca en Buenos Aires de la mano de Matías Mc Cluskey, fanático confeso del xeneize que supo ser su productor artístico durante cerca de diez años.

"Siempre fue un tipo muy divertido, picarón. Le gustaba la adrenalina y le encantaban todos los eventos multitudinarios. Conseguimos unas entradas para la platea alta y, aunque él no era ningún fanático del fútbol, ni lo dudó. Le encantó la idea de ir", contó Mc Cluskey en declaraciones al diario Olé de Argentina.

Ya en 1988 y a sus cortos 18 años, Luis Miguel gozaba de fama y podía ser reconocido en cualquier parte del mundo, así que el operativo para llevarlo a la cancha de Boca Juniors tenía que ser pensando. Resulta que no tuvieron mejor idea que disfrazar al astro mexicano para que pueda vivir la experiencia como un hincha más: "Se puso un gorro de lana, una bufanda y los anteojos más grandes que tenía", recordó Mc Cluskey entre risas sobre lo ocurrido aquel día.

Y fue durante esa experiencia de visitar La Bombonera durante un partido de Boca Juniors cuando Luis Miguel conoció la pasión de los hinchas xeneizes. "Se quedó perplejo, mudo, impresionado con cómo cantaba la gente. “Alucinó con la hinchada", indicó Mc Cluskey.



"En un gol de Boca Juniors, típico de la cancha, el que estaba adelante se dio vuelta y le dio un tremendo abrazo. Luis Miguel no entendía nada, se cag*** de risa y me dijo: ‘si supiera que me está abrazando a mí...’ Y después se clavó un Paty [hamburguesa] y una Coca, espectacular", relató Mc Cluskey a la citada publicación argentina.

FINAL COPA LIBERTADORES 2018



Boca vs. River juegan el partido de ida este sábado 10 de noviembre desde las 3:00 pm (hora de Perú, México y Colombia) y 4:00 pm (hora de Argentina, Chile y Brasil) la final del torneo continental. Esta será la primera vez que los dos clubes más populares de Argentina se vean las caras en una final internacional, generando gran expectativa y siendo el encuentro más mediático de los últimos tiempos en el fútbol.



• ¿A qué hora se juega Boca vs. River por la Final de la Copa Libertadores 2018?



