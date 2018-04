Mourinho es un técnico que no olvida el pasado. Cuando hay problemas en la interna con un futbolista, el portugués te pone la cruz. Si en el Chelsea tuvo algunos problemas con Didier Drogba, en el Real Madrid los hubo con Iker Casillas. Para él luso, Iker dejó de ser ese portero que tapaba de todo durante los 90 minutos, para Iker, sin embargo, ‘Mou’ no es alguien del que te puedes confiar, especialmente por la personalidad que luego muestra el portugués.



En una entrevista para Sport TV, Julio César recordó un pasaje que tuvo con el actual técnico del Manchester United luego de ganar la Copa Confederaciones en el 2013. “Cuando llegué al vestuario, vi un mensaje de Mourinho en mi móvil. Él tenía problemas con Casillas en el Real Madrid y el mensaje era el siguiente. ‘Estás loco. Él tendría que ponerse tu camiseta y no tú la suya. Estás acabando con su historia’”, contó el guardameta para Sport TV de Brasil.



Del mismo modo, el jugador del Flamengo agregó que ‘Mou’ le dijo que él tapaba con un brazo más que Casillas. Una declaración bastante curiosa, que se ha vuelto viral en Facebook.



Después de aquel partido de la final de la Confederaciones, Casillas acudió a saludar a Julio César y este le dio un consejo para su relación con ‘Mou’ cuya salida del vestuario del Real Madrid ya era un hecho. "Él fue al vestuario a hablar conmigo y le dije que tuviera cabeza, que Mourinho era difícil pero que tenía que afrontarlo. Para mí, a Mourinho le gusta ir cara a cara con los que están considerados estrellas en los equipos que dirige", contó Julio César.