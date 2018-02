El partido Juventus vs. Atalanta , previsto para este domingo en el Allianz Stadium de Turín (norte) y correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Serie A, fue aplazado a causa de una intensa nevada. La tempestad se ha convertido en un viral en Facebook , a raíz de cómo ha quedado el césped de juego cuando los jugadores hacían el respectivo calentamiento.



El árbitro del encuentro, Maurizio Mariani, decidió que no se disputase el partido porque no se daban las condiciones necesarias, según confirmó el club turinés mediante un mensaje oficial publicado en su cuenta de Twitter. En el video subido a Twitter como Facebook , puede verse que los encargados de la cancha hicieron todo lo posible por quitar la nieve, pero era imposible, por lo que se optó por la opción del aplazamiento.



Así se veía el estadio en medio del Juventus vs. Atalanta. (Foto: Internet)

El duelo estaba programado a las 18.00 locales (17.00 GMT), pero el colegiado saltó al campo poco antes de esa hora acompañado por el consejero delegado del Juventus, Giuseppe Marotta, y el del Atalanta, Umberto Marino, y comprobó que el balón no rodaba correctamente. Y si bien antes se ha jugado con nieve, ahora era imposible.



La Liga de la Serie A informará en los próximos días de la fecha en la que se jugará el encuentro, que iba a medir al Juventus, segundo clasificado, con el Atalanta, octavo. Si quieres leer más notas de Facebook, te sugerimos seguir este enlace.