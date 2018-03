Se llama John Jairo Tréllez, tiene 49 años y es un futbolista retirado. Claro, nadie hablaría de él en su natal país, si es que no hacía publicación en su cuenta de Twitter, la cual posteriormente se convirtió en un viral en Facebook. Cuando todos los aficionados hablan de coleccionar las figuras en el álbum de Panini, el ex delantero publicó una singular foto de él, apareciendo en dos Mundiales , de los cuales nunca participó. Las risas no pararon en redes sociales.



“Jajaja, no fui a ningún Mundial, pero por lo menos salí dos veces en el álbum”, indicó el ex jugador, que ahora se declara confeso hincha del Atlético Nacional, así como amante del reggae y la playa, tal como explica en su perfil de Twitter. No obstante, a través de Facebook, hubo quienes hasta colocaron al ex jugador en la foto grupal de la Selección Colombia en la Copa del Mundo de Italia 90 y Estados Unidos 94’, los que precisamente no fue.



Jajaja, no fui a ningún mundial pero por lo menos salí dos veces en el álbum... 😂😂😂 pic.twitter.com/sAvm1Fv9GN — Jhon Jairo Tréllez (@JJTrellezV) 14 de marzo de 2018

John Jairo Tréllez jugó la Copa América del 87 y 89 y defendió la camiseta de Atlético Nacional, Zúrich, Boca Juniors, Juventude, entre otros equipos en su carrera profesional. El colombiano, además, puede jactarse de formar parte del plantel del Atlético Nacional, que levantó la Copa Libertadores de 1989 al lado de René Higuita, Andrés Escobar y otros jugadores.



A destacar de John Jairo Tréllez es que siempre estuvo en el ‘bolo’ para jugar un Mundial. De hecho, el ex atacante jugó 24 partidos internacionales con Colombia. Su publicación quedará para la anécdota, así como para la posteridad, si es que no lo borra de su Twitter.