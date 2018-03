Una imagen que ha vuelto viral en Facebook. El delantero del Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang , se despidió de una las personas más especiales de su vida: su abuela. El gabonés viajó hasta la ciudad de Ávila, España, para darle un beso a aquella persona que lo ayudó a hablar español, así como otros detalles importantes durante sus 28 años de vida.



"Una última sonrisa que me demostraba que eras la mejor. Un último viaje a tu pueblo, en el que yo era feliz contigo. Tú me diste tanto amor y me enseñaste tantas cosas... Hablo español gracias a ti. Estoy orgulloso de ser tu hijo pequeño. Un último beso para decirte adiós. Un beso muy fuerte. Te quiero mucho abuela. Descansa en paz", publicó el atacante en su cuenta de Facebook, que inmediatamente fue compartida por todos sus seguidores.



Aubameyang y el último adiós a su abuela en Ávila. (Foto: Facebook) Aubameyang y el último adiós a su abuela en Ávila. (Foto: Facebook)

De hecho, una de las imágenes más emotivas que se verán en el parón futbolísticos. Algunos jugadores aprovechan para viajar, mientras que Aubameyang lo hizo para reunirse con alguien que significó mucho para él, en cuanto a su crecimiento como futbolística. Luego de aquel beso, Aubameyang no publicó más fotos con ella en su cuenta de Facebook.



El Arsenal es el sexto club en la carrera de Pierre-Emerick Aubameyang luego del Dijon F. C. (2009) Lille (2009-2010), A. S. Monaco (2010-2011), Saint-Étienne (2011-2013) y Borussia Dortmund (2013-2018).