Su historia se ha vuelto viral en Facebook. Hace cuatro años era uno de los delanteros más pretendidos en Europa y ahora prácticamente ha quedado borrado del mapa del fútbol mundial. Jackson Martínez, aquel jugador que se diera a conocer en el ‘Viejo Continente’ gracias a una infinidad de goles en el Porto de Portugal, ha quedado fuera de la lista del Guanzhou Evergrande, la institución que ha decidido sacarlo de su página en un hecho que hace su vínculo en la Liga de Chine esté acabado. Así es su historia en estos momentos.



Con 31 años de edad, Jackson ha paseado su fútbol en su natal Colombia, México Portugal, España y ahora China. Y cuando se creía que había una posibilidad de regresar al Independiente de Medellín en estos meses, la noticia de su lesión volvió a preocupar a todos los fanáticos del delantero colombiano. Su tobillo izquierdo aún no anda recuperado, a lo muchos publicaron posts con lástima en Facebook sobre el estado del cafetero



La lista de atacantes del Guanzhou Evergrande publicada en su página web. (Foto: Captura) La lista de atacantes del Guanzhou Evergrande publicada en su página web. (Foto: Captura)

Jackson Martínez tenía esperanzas de poder jugar y quizás entrar en la lista de Pekerman para el Mundial de Rusia 2018. Parece que no será así. Aún se recupera del todo, prácticamente ya no tiene equipo y, tras más de un año sin jugar al fútbol, cabría preguntarse si su situación es parecida a la Santi Cazorla. Todo hace indicar que Jackson verá el Mundial por TV y seguirá las publicaciones de Facebook como de Instagram de todos sus compañeros.



Jackson fue vendido al Guanzhou Evergrande en 42 millones de euros. Su pase que pertenece al gigante asiático estaría finiquitándose en los próximos meses, dado que su técnico Fabio Cannavaro no lo ha tomado en cuenta para la Superliga China como la Champions de Asia. De aquel recuerdo del delantero, solo quedarán los goles en YouTube como Facebook.