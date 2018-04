Polémico como siempre, Raymond Domenech calificó de 'panda de imbéciles' al grupo de jugadores con los que viajó al Mundial de Sudáfrica 2010, entre ellos: Franck Ribery , Thierry Henry y Nicola Anelka. Sus declaraciones se han vuelto virales en Facebook.



Su obra titulada 'Tout Seul' ('Completamente solo', en español) está escrita a modo de diario y será publicada este miércoles 11 de abril. El medio 'France 24' compartió varios fragmentos en su web.



"No aguanto más a esa panda de imbéciles. No me queda energía. He tenido suficiente", señala Raymond Domenech en primera persona en su libro, que ya está dando qué hablar en Facebook.



A Franck Ribery lo llama "diva" y a Samir Nasri lo califica como un "ejemplo de egoísmo". Además, el ex técnico acusó a Nicola Anelka de "matar al grupo".



"El equipo se crucificó a sí mismo, en público y en directo en televisión. Quizá los jugadores se dieron cuenta o quizá no. Como sea, fue demasiado tarde. La máquinaria infernal había comenzado y arrastraba a Francia hasta el abismo", declaró sobre la eliminación de Selección de Francia en el Mundial de Sudáfrica 2010.



Popular en Facebook , Raymond Domenech cuenta que tras el partido ante México Nicola Anelka se mofaba con sus compañeros pese a la derrota. "Después del partido, se estaba riendo junto a Gallas. Qué insensibilidad. ¿Estaban felices de perder?", se preguntó. Tras la eliminación, el ex técnico de la Selección de Francia reveló que tomó "unos pocos litros de cerveza" para consolarse.



"Evra pensaba que Henry era el topo del vestuario, pero convenció a todos de que el topo podría ser yo", asegura Raymond Domenech , que acusó a Thierry Henry de manipular abiertamente el vestuario para ponerlos en contra suya.



Aún hay más. En Facebook se viralizó también, sobre su libro, que ''A Ribery no le caía bien Gourcuff, estoy seguro. Antes del partido de Uruguay le dije: 'Tú tienes la manija del partido, depende de ti'. Y vi la mirada de Ribery. Fue lo peor. Quizá estoy exagerando pero en sus ojos se podía ver odio, desprecio y celos", señaló Raymond Domenech sobre las envidias del equipo en el camerín.



"Como Anelka y Henry, todo el mundo se miraba su ombligo. Cuando las cosas iban mal, todos eran los primeros en saltar del barco. Un jugador me advirtió sobre Ribery en 2008 y yo le di las llaves del equipo. Qué idiota soy", sentenció.