75 millones de euros por su pase, convirtiéndose en el portero más caro de la historia. Alisson Becker llegó a Liverpool para la alegría de todos los fanáticos ‘Reds’ que olvidaron a Loris Karius, aquel villano de la final de la Champions League frente al Real Madrid. Su llegada causa emoción y celebraciones en Anfield Road, aunque el portero ha confesado que lloró por marcharse de la Roma. Y, como era de esperarse, su noticia es viral en Facebook.



“Lloré muchísimo, solo y con mi esposa. Soy honesto: tomé una decisión con la cabeza en base al crecimiento personal y las ambiciones del Liverpool, pero mi corazón estaba lleno de lágrimas", se abrió el arquero titular de Brasil en el Mundial de Rusia 2018.



Asimismo, Alisson reconoció que a pesar de no arrepentirse, le dolió mucho y contó cuál es su parte favorita de la capital italiana: "Sé que le dejé mucho dinero a la Roma, pero allí nació mi hija y tengo muchos amigos. Me encantaba caminar por la noche cerca de la Fuente de Trevi, pero sin dudas el Coliseo es mi lugar preferido". Las declaraciones del golero también generaron en la fanaticada de la Roma, quienes no dudaron en postear a favor de Alisson en sus redes sociales, como la de Facebook.



"Cuando los clubes acordaron la cifra, Klopp me llamó un par de veces por FaceTime para contarme del proyecto. Yo lo admiro desde sus tiempos en el Dortmund", manifestó el brasileño en Talk Sport.