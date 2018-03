Las redes sociales se llena de ‘fake news’ en cuanto a historias sobre la vida de Davide Astori. Y es trágico para su familia. El zaguero italiano que falleció el pasado domingo ha conmocionado al fútbol, al punto que algunos medios aseveran situaciones que no son confirmadas por la Fiorentina. Una de ellas ha sido el supuesto “contrato vitalicio” que le daría el cuadro 'violet'a a la familia del ex futbolista, cosa que ha desmentido el club a través de su cuenta de Facebook.



"La Fiorentina ha renovado el contrato de Astori. Los salarios irán a la familia, a su esposa y a su hija", declaró Malago, presidente de COI de Italia tras una reunión de la Liga Italiana, actualmente bajo la tutela del CONI. Malago calificó de "gran gesto" la decisión de la familia Della Valle, propietaria de la Fiorentina. Y, obviamente, todo Facebook compartió al respecto.



No obstante, la Fiorentina emitió un comunicado en el que dice que "es mentira" esa noticia: "A pesar del clima de luto, alguien (no lo nombra pero se refiere a Malago) intenta aprovechar el momento para aumentar su visibilidad. En las redes y en sitios de deportes está circulando la noticia de que Fiorentina ha decidido renovar el contrato y otorgar los salarios a su esposa e hija. Bueno, todo es un engaño. Desde el club no se ha decidido nada al respecto", comentó el club, desmintiendo todo lo concerniente, más allá del hecho de que renovaría contrato.



Los jugadores de la Fiorentina, así como el cuerpo técnico, rindieron en el estadio Artemio Franchi un primer homenaje a su capitán Davide Astori, fallecido el domingo.



En un vídeo publicado en Facebook por la Fiorentina, los jugadores llegan juntos al estadio, cuyas vallas están decoradas con decenas de dibujos, mensajes, banderas y bufandas en recuerdo de Astori.



El croata Milan Badelj, subcapitán, depositó una rosa blanca en las vallas y los jugadores instalaron dos camisetas de Astori y una gran foto del capitán.



A continuación guardaron un minuto de silencio que terminó con aplausos iniciados por el entrenador Stefano Pioli. Entonces los aficionados presentes comenzaron a gritar "¡Forza ragazzi!" ('Fuerza chicos').



Los jugadores de la Fiorentina regresaron a los entrenamientos este martes, dos días después del fallecimiento de Astori en un hotel de Udine, donde el equipo de Florencia iba a jugar un partido de la 27ª jornada de la Serie A.



Se está realizando una autopsia para intentar encontrar las causas del fallecimiento. El funeral será el jueves en la basílica de Santa Croce, en Florencia.